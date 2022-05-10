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    首頁　>　苗栗縣

    苗縣今年納「西瓜保險」開賣 議員質疑理賠門檻太高

    苗栗縣後龍鎮西瓜，近年受天候影響，也多生農損，經林寶珠去年向縣府反映，苗栗縣今年納入「西瓜保險」承保地區，並已受理開賣。（資料照）

    苗栗縣後龍鎮西瓜，近年受天候影響，也多生農損，經林寶珠去年向縣府反映，苗栗縣今年納入「西瓜保險」承保地區，並已受理開賣。（資料照）

    2022/05/10 13:50

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕政府推動農業保險，苗栗縣今年納入「西瓜保險」承保地區，不過，縣議員林寶珠認為理賠門檻太高，對瓜農而言於事無補。苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，保險規定條件與實際耕作情形確實有落差，將向農委會報告說明，供農委會評估是否能調整理賠條件。

    農民看天吃飯，苗栗縣後龍鎮西瓜，近年受天候影響，也多生農損，經林寶珠去年向縣府反映，苗栗縣今年納入「西瓜保險」承保地區，並已受理開賣。

    不過，林寶珠於今天議會總質詢指出，依據保單理賠條件，於保險期間內每日降雨量達40毫米並連續3日以上，累計達251毫米以上；或單日累積降雨量達201毫米以上，2者擇優啟動理賠。

    林寶珠說，若照此理賠條件，不要說西瓜受損，家家戶戶恐怕都已淹水；且相較於農委會的天然災害現金救助標準，農損達20%即可獲救助，保險理賠門檻太高，對瓜農而言於事無補。

    陳樹義表示，保險規定條件與實際耕作情形確實有落差，將向農委會報告說明，供農委會評估是否能調整理賠條件。

    陳樹義說明，尤其西瓜到七分、八分熟後，瓜果的吐水能力減緩，不見得到達到保單理賠條件所規定的降雨量，就容易發生裂果的情形。

    縣議員林寶珠。（圖擷取自苗栗縣議會直播）

    縣議員林寶珠。（圖擷取自苗栗縣議會直播）

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