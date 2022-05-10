攀登大霸尖山，大鹿林道東線試辦腳踏車進入。圖為試騎畫面。（圖由雪管處提供）

2022/05/10 12:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處今天指出，基於自然資源保育、提供更多元方式探訪國家公園，加上與部落居民討論後，將於5月20日起，試辦腳踏自行車 （不包含電動輔助自行車） 進入觀霧地區大鹿林道東線，為期1年，希望在合理的管理下讓大鹿林道東線有更多元的使用價值。

雪管處強調，大鹿林道東線可是山友通往「世紀奇峰」大霸尖山的重要路線，也是民眾漫步健行或生態觀察的重要地點。雪管處為提供多元的遊憩方式體驗國家公園生態之美已辦理多項腳踏自行車進入東線前的準備工作，包含專業越野腳踏車教練現場試騎並做成評估報告與相關作業。

另外，雪管處表示，已辦理地質敏感調查案及東線路況改善工程案，並於大鹿林道東線地質脆弱處或危險處架設牌示，呼籲民眾若要騎乘腳踏自行車進入大鹿林道東線，務必評估風險及自身的能力，並建議以越野登山車較為適宜。

至於試辦方式，雪管處則說，採現場掃描QR code線上申請制，期間開放腳踏自行車進出時段為上午8點至下午5點，試辦期僅開放腳踏自行車進入，建議騎乘裝備應自行準備安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等。

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