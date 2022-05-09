議員關心苗栗財政 徐耀昌：7年多減債85億

苗栗縣議員韓茂賢（左）總質詢關心苗栗財政是否改善？縣長徐耀昌回應7年多已減債85億元。（記者張勳騰攝）

2022/05/09 17:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌甫上任時，因財政拮据，薪水一度發不出；縣議員韓茂賢今天在縣政詢關心徐耀昌主政7年多來，財政是否有改善？徐耀昌表示，7年多來已減債85億元，他任期即將屆滿，也立下原則，將不再增加任何一毛錢的負債，善盡社會責任不讓債留子孫。

苗栗縣政府從2015年底爆發財政黑洞，造成縣府負債高達676億元，並接受中央財政紀律異常控管機制控管迄今，徐耀昌甫上任時，曾抱怨「抽屜打開都是空空的！」

韓茂賢質詢指出，縣長徐耀昌上任之初，財政拮据一度差點連縣府員工的薪水都發不出，如今執政7年多來，財政有無改善？

徐耀昌表示，他上任後，積極開源節流，每分錢都花在刀口上，社區、社團的補助也是能省則省，所幸也得企業協助，基本的補助如鄉鎮市、農會5萬元，社區、社團2萬元，如此省吃儉用，7年多來共減債了85億元。

徐耀昌指出，他在縣務會議要求縣府團隊針對重大建設有急迫性及前瞻計畫所需，都必須優先來做；此外，因疫情關係，許多沒必要的活動都停辦，節餘的錢都做為爭取向中央前瞻計畫及重要建設的地方配合款。

徐耀昌強調，如今財政運作已進入正常化，薪水及獎金都正常發放，不會有捉襟見肘情況。

韓茂賢對於徐耀昌上任以來「勤儉持家」減債85億元，直呼很厲害，更給徐耀昌按個「讚！」

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