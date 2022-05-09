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    首頁　>　苗栗縣

    苗議員推偏鄉警所合署辦公 縣警局長：先取得民意最大公約數

    苗栗縣議員陳光軒在縣政總質詢推動偏鄉分駐、派出所能合署辦公。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員陳光軒在縣政總質詢推動偏鄉分駐、派出所能合署辦公。（記者張勳騰攝）

    2022/05/09 15:25

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒今天縣政總質詢，針對因應公務人員服務法修正，建議像三灣及南庄等偏鄉地區分駐、派出所能採合署辦公，讓警力統籌更能兼顧地方治安等。苗縣警局長陳武康表示，未來會朝合署辦公方向來努力，但須取得民意的最大公約數。

    陳光軒表示，因公務人員服務法第11條、第25條修正草案內容，各機關延長辦公時數之上限，每日連同法定辦公時間不得超國12小時。輪班制公務人員更換班次時，至少應有連續11小時之休息時間。以目前三灣及南庄地區的分駐、派出所，因警力有限，排班恐無法符合上述之規定，除增補警力，建議警局研議整併派出所做合署辦公，警力統籌更能兼顧地方治安及勤修規範。

    陳光軒指出，以南庄地區為例，田美、東河、蓬萊等所，警力編制僅四名，夜間幾乎無巡邏警力，許多宵小、不法份子都可運用夜間時段犯案，合署辦公後南庄地區的總警力可達22名，就可編排全日個時段巡邏網，除了更能機動反應處理案件，也大幅增加見警率，員警偵辦刑案及事故的效率亦可大大提升，更重要的是員警休假可望正常化、值宿服勤時數縮短，更能提升工作效率及士氣。

    陳武康表示，對於三灣及南庄鄉的警所合署辦公，頭份警分局非常積極，並朝此方向來努力，但須回歸地方民意需求，過去竹南警分局海口及中港所合併，迄今中港所轄的地方仕紳、民代及居民聲音很大，盼能恢復中港所。

    陳武康強調，對於偏鄉警所，未來會朝合署辦公方向努力，希望推動是由下而上，先到地方召開座談會，聽取地方意見，看哪些所優先試辦或優先做合署，先取得民意最大公約數，讓大家對合署辦公能夠支持。

    苗栗縣警局陳武康允諾朝合署辦公方向來努力，但須取得民意的最大公約數。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警局陳武康允諾朝合署辦公方向來努力，但須取得民意的最大公約數。（記者張勳騰攝）

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