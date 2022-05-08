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    首頁　>　苗栗縣

    苗市復興路、玉維路施工臨遷架惹怨 苗縣府：7月底拆除

    苗栗市田寮排水系統分洪工程，在復興路、玉維路口設置臨時遷移管線架，引發民眾陳情指會車不易，衍生車禍發生。（記者張勳騰攝）

    苗栗市田寮排水系統分洪工程，在復興路、玉維路口設置臨時遷移管線架，引發民眾陳情指會車不易，衍生車禍發生。（記者張勳騰攝）

    2022/05/08 18:40

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為解決苗市南苗地區水患，施作田寮排水系統分洪工程，在復興路、玉維路口設置臨時遷移管線架，準備挖出地下管線再架高，讓車輛從下方通過，這是全縣首見工法，但縣議員鄭碧玉質疑此管線架造成會車不易，引發民怨；苗栗縣政府水利處表示，等工程的箱涵及水溝完成，預計7月底會拆除。

    水利處指出，田寮圳分洪排水工程第一期3億多元經費，從玉維路往上游埋設涵管1公里多，預計今年底會完工；第二期工程核列4億多元，苗縣府爭取核定經費明年施工，規畫從苗栗市勝利路財源橋推管1公里多銜接第一期涵管。

    水利處表示，因復興路、玉維路各僅寬8公尺，地下管線密集，分洪排水箱涵斷面長5公尺、寬3公尺，施工範圍較大，因而施設臨時管線架，供管線暫時通過，因未挖掘路面，減少衝擊交通。

    縣議員鄭碧玉在縣政總質詢指出，此涵管因設在路口，管線架架在馬路兩側，造成車道縮減，她接獲不少民眾陳情，指兩車會車時，會車不易，不小心就撞到管線架，險象環生。

    苗縣府水利處長楊明鐃指出，此管線架係因應該處地下管線密集，才會架設臨時性的管線架，工程趕工中，等箱涵及水溝完成，預計7月底拆除，期間會請施工單位加強交通疏導。

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