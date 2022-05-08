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    首頁　>　苗栗縣

    確診停課標準放寬 苗縣府公布最新停課園校

    配合新政策，苗縣府公布停課狀況。（苗栗縣政府提供）

    配合新政策，苗縣府公布停課狀況。（苗栗縣政府提供）

    2022/05/08 18:25

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕中央自8日起以「確診個案」為主，實施新停課標準，苗栗縣政府衛生局也公布校園疫情相關數據，停課學校包括高中4所、國中5所、國小21所及幼兒園22所。

    其中，包括南庄附幼4班、六合非營利幼兒園1班、維多利亞幼兒園1班、風車幼兒園1班、聖心幼兒園、巧園幼兒園、一二三幼兒園2班、新南非營利幼兒園2班、卓蘭附幼2班、成功附幼1班、文華附幼1班、群林幼兒園2班、三芝三幼兒園1班、愛琪兒幼兒園1班、康乃爾幼兒園2班、道光幼兒園1班、惠揚小耶魯幼兒園1班、高爾夫幼兒園1班、苑裡國小附幼2班、佳佳幼兒園1班、頭份附幼1班。

    另外，興華高中2班、大同高中1班、苗栗農工5班、三義高中1班。

    國中部分則為照南國中1班、公館國中1班、明仁國中1班、大倫國中1班、致民國中1班。

    國小則是照南國小4班、客庄國小2班、新南國小2班、豐田國小2班、建國國小1班、建功國小5班、南和國小1班、尖山國小2班、文華國小1班、后庄國小4班、鶴岡國小2班、卓蘭國小1班、蟠桃國小2班、談文國小2班、僑育國小1班。

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    配合新政策，苗縣府公布停課狀況。（苗栗縣政府提供）

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