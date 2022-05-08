重機小心了！苗縣台3線將設「聲音照相」抓噪音車

「聲音照相」抓噪音車，苗縣台3線爭設固定式照相，3大市鎮採機動式取締。（苗栗縣府環保局提供）

2022/05/08 13:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣不少民眾長期反映，高噪音車輛擾亂住家安寧、嚴重影響居住環境品質，苗栗縣政府環保局指出，目前於苗栗、頭份、竹南3市鎮採機動式取締，另外也自編預算購置以及持續向環保署爭取，將於台3線重機出沒點設置固定式「聲音照相」。

苗栗縣政府環保局表示，目前苗栗縣備有一套移動式聲音照相設備，機動性針對台3線沿線及苗栗市、竹南鎮、頭份市等人口較為密集鄉鎮進行聲音照相值勤作業。

針對聲音照相標準，苗栗縣政府環保局強調加嚴管制為84分貝，若經取締將通知到檢車輛檢驗噪音值，並對改裝排氣管者加驗排氣標準。噪音通知到檢車輛，經檢驗合格後將檢驗時排氣管將拍照上傳環保署雲端，避免車主後續又改管。

另外，苗栗縣府環保局指出，台3線苗栗段是大型重機的熱門騎乘路線，但呼嘯而過的車輛噪音，讓沿途住戶飽受困擾，尤其假日重機車隊成群，當地居民成天無法安寧，多次陳情希望積極取締，維護生活品質權益。

目前縣府已自費購置一套固定式「聲音照相」，目前也積極向環保署申請補助持續添購，與工務機關討論後將設置在台3線重機常出沒路段，預計最快9月份會設置。

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