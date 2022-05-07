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    首頁　>　苗栗縣

    女老師上廁所遭偷拍...「攝狼」竟是昔日同窗男同學

    苗栗地方法院依妨害秘密罪，判處劉男拘役50天，犯罪用機沒收。（記者彭健禮攝）

    苗栗地方法院依妨害秘密罪，判處劉男拘役50天，犯罪用機沒收。（記者彭健禮攝）

    2022/05/07 19:34

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣劉姓男子待業中，閒閒沒事竟潛入國小母校行政大樓女廁內當「攝狼」，結果拍到在母校任教的昔日同窗女同學。被害女老師無法原諒劉男行徑，堅持提告；苗栗地方法院依妨害秘密罪，判處劉男拘役50天，犯罪用手機沒收。

    劉男3月18日下午4點潛入昔日就讀國小行政大樓女廁，躲了近1個小時等到有人上廁所，手持iPhone XR手機從隔間上方竊錄。

    如廁者是學校女老師，她發現遭人偷拍，當場大聲呼叫，劉男倉皇逃離現場。不過，被害女老師與學校男老師一同追趕，在學校附近一間寺廟停車場將劉男攔下，報警處理。而被害女老師赫然發現，「攝狼」竟是昔日同窗男同學。

    劉男當場刪除照片，事後也請求被害女老師原諒，但女老師無法原諒劉男行徑，不願意調解，堅持提起告訴。

    法官審酌劉男理應知悉個人隱私權之重要性，竟無故竊錄被害人如廁之非公開活動，侵害隱私權，致被害人身心受創，危害非輕；惟念劉男無犯罪紀錄，犯後於警詢及偵查中均坦承犯行、且有意賠償之犯後態度，再兼衡其犯罪動機、目的、手段、地點等情，及自陳待業中、經濟小康、高職畢業等一切情狀，處劉男拘役50天，如易科罰金，以1千元折算1日。

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