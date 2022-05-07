夏夜螢光好浪漫 苗縣府公開「放閃」秘境

隨著油桐花開，苗栗縣螢火蟲季也接力登場，許多山區都可見螢火蟲穿梭。（圖由飛螢農莊提供）

2022/05/07 13:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕隨著油桐花開，苗栗縣螢火蟲季也接力登場，許多山區都可見螢火蟲穿梭，尤其大湖鄉、三義鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮及通霄鎮更是主要賞螢區域。苗栗縣政府表示，縣內各休閒農業區也有推出相關遊程，歡迎民眾造訪，白天賞桐花、晚間看流螢。

縣府指出，苗栗縣好山好水，縣內各休閒農業區也投入螢火蟲復育有成，每年4、5月可見綠色星光在山林間穿梭飛舞，並於螢火蟲季推出賞螢相關遊程。

縣府建議，若想要一次集滿螢火蟲與油桐花美景，不妨到雙潭休閒農業區，還可以體驗手捏陶、藍染，十分愜意；大湖目前正值桂竹筍產季，薑麻園休閒農業區的業者也提供採筍賞螢趣與夏日營火祭兩種套裝行程，適合闔家共遊。

三灣梨鄉休閒農業區賞螢還可以搭配茶香DIY體驗，趣味十足；卓蘭壢西坪和南庄南江休閒農業區則規劃有漫步林間步道尋找幸福螢光；通霄福興南和休閒農業區以生態社區著稱，可賞螢、賞蝶，還能體驗手作DIY。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣是國內賞螢勝地之一，現在正是賞螢最佳時機，尤其結合農村導覽、私房料理、油桐花美景、手作體驗、特色旅宿等體驗，歡迎民眾到苗栗追螢玩透透。

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