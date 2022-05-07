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    首頁　>　苗栗縣

    載運5萬劑快篩大貨車國道撞工程車釀2死 肇事駕駛坦承低頭滑手機分心

    34歲黃姓男子駕駛大貨車載運5萬份武漢肺炎快篩劑南下，昨下午行經國道3號苗栗縣西湖鄉路段，失控連撞2輛工程車，造成其中1輛工程車駕駛27歲陳姓男子、同車作業員61歲鄒姓男子死亡。（民眾提供）

    34歲黃姓男子駕駛大貨車載運5萬份武漢肺炎快篩劑南下，昨下午行經國道3號苗栗縣西湖鄉路段，失控連撞2輛工程車，造成其中1輛工程車駕駛27歲陳姓男子、同車作業員61歲鄒姓男子死亡。（民眾提供）

    2022/05/07 12:01

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕34歲黃姓男子駕駛大貨車載運5萬份武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩劑南下，昨下午行經國道3號苗栗縣西湖鄉路段，失控連撞2輛工程車，造成其中1輛工程車駕駛27歲陳姓男子、同車作業員61歲鄒姓男子死亡。黃男酒測值為0，經國道警方漏夜偵訊，他坦承低頭滑LINE因而分心肇禍。

    黃男供稱，他昨天中午從桃園市林口區的物流中心出發，載運5萬份快篩劑，準備配送到台中、雲林、高雄；但行經事故地點時，急著讀取、回覆有關快篩劑配送的Line訊息，因而分心未留意到駕駛大貨車偏移車道，直到與工程車發生撞擊時，已來不及挽回。他對肇生此事後悔不已。

    國道二隊副大隊長范楊健說，全案依過失致死罪嫌偵辦，苗栗地檢署預計今天下午進行相驗。至於5萬份的快篩劑，因大貨車僅有車頭受損，貨艙內快篩劑也有包膜保護，沒有散落掉出，昨晚經廠商檢查，確認快篩劑完好如初，已調派接駁貨車，漏夜將快篩劑配送給相關超商、藥局。

    這起事故發生於昨天下午2點40分許，黃男開著大貨車行經國3南下138公里路段時，原行駛於外線車道，突然往外側偏移，先撞擊1輛於停放路肩的警戒工程車後，接著撞擊在路肩進行排水溝清理作業的另一輛工程車，第2輛工程車受大貨車猛烈撞擊，使得該車的鄒姓作業人員當場死亡，陳姓駕駛送醫不治，而黃男肋骨斷裂，路肩警戒工程車駕駛陳男及一名作業人員輕傷。

    34歲黃姓男子駕駛大貨車載運5萬份武漢肺炎快篩劑南下，昨下午行經國道3號苗栗縣西湖鄉路段，失控連撞2輛工程車，造成2人死亡。（苗栗縣消防局提供）

    34歲黃姓男子駕駛大貨車載運5萬份武漢肺炎快篩劑南下，昨下午行經國道3號苗栗縣西湖鄉路段，失控連撞2輛工程車，造成2人死亡。（苗栗縣消防局提供）

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