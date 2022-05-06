母親節將屆...疫情攪局 苗栗看守所讓收容人空中傳情

母親節將屆，受武漢肺炎疫情影響，苗栗看守所暫緩辦理母親節面對面懇親，改以「空中傳心聲．卡片感恩情」方式，讓收容人利用打電話及寄送卡片，傳遞對母親的感恩心情。（苗栗看守所提供）

2022/05/06 18:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕母親節將屆，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，苗栗看守所暫緩辦理母親節面對面懇親，改以「空中傳心聲．卡片感恩情」方式，讓收容人利用打電話及寄送卡片，傳遞對母親的感恩心情；其中中華電信苗栗營運處也大力支持，於昨、今2天無償提供12線專線電話供全所700多名收容人撥打免費電話回家。

電話懇親會場中，收容人撥電話問候自己的母親、妻小或其他關心的家人，一句「母親節快樂，辛苦你了，等我回去」，表達了祝福、感恩及承諾。66歲的阿源（化名）罹有重度糖尿病，在電話中母親一直關心他的病情怎麼樣，阿源告訴母親，在苗所有固定看診，每日服藥並打胰島素，身體狀況比在外面還好，叫他不要擔心。

阿源表示，母親已年近90，出去以後一定不能讓母親再一直擔心自己，透過與家人的情感交流，收容人更感受到母愛的偉大。

此外，苗栗看守所以公費購買母親卡全面發放給全體收容人，讓收容人透過文字表達感恩心情，由所方收齊後統一寄回家，郵資費用也由所方負擔。

收容人阿昌（化名）表示，在外面從來沒寄過卡片給家人，這次透過文字，表達自己對母親的感謝，有一種很奇特的感覺，只希望母親及家人永遠平安健康。

所長張龍泉表示，近期國內疫情確診數大幅增加，全國單日確診數已破3萬人大關，看守所奉法務部矯正署指示，為減少不必要的移動、活動或集會，保護機關、收容人及家屬的安全，兼顧收容人思親情深，因此暫緩辦理這次母親節面對面懇親，讓收容人改以電話及卡片與親人維持親情聯繫，期待收容人透過親情的連結及觸動，出監所後能順利復歸家庭及社會。

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