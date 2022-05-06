載運5萬劑快篩 大貨車國三苗栗路段連撞2工程車釀2死3傷

在內線作業的工程車被載快篩劑大貨車「騎上」，遭擠壓變形。（民眾提供）

2022/05/06 18:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道3號南下138公里苗栗縣西湖鄉路段，今天下午2點多，發生大貨車撞擊2輛撿拾垃圾作業工程車事故，造成大貨車駕駛及3名作業人員共4人受傷送醫，其中1名作業人員於送醫後傷重不治，另有1名男性作業人員當場死亡，計2死3傷。事故原因有待警方進一步調查釐清。

苗栗縣消防局於今天下午2點45分許獲報，派遣多輛消防、救護車前往救援，到場發現為1輛大貨車與2輛工程作業車碰撞，其中1輛工程作業車遭大貨車撞擊而擠壓變形，造成4人受傷，其中有1名男性躺在路肩，身體多處變形、明顯死亡。

消防人員將受傷的大貨車駕駛及3名作業人員送醫救治，其中1名作業人員傷重，經急救後於下午5點許宣告不治。

國道二隊警方表示，這起事故為大貨車先撞擊1輛於路肩進行垃圾撿拾作業的警戒工程車後，接著失控撞擊在內線進行排水溝清理作業的工程車，不排除大貨車駕駛恍神而肇禍，將待進一步調查釐清。

因事故地點為彎道下坡路段，大貨車的撞擊力道十分強大，於路肩遭撞的作業工程車被撞往前推移約100公尺，另在內線作業的工程車則被大貨車「騎上」並遭擠壓變形。

由於事故車輛占據各車道，使得南下車流一度全線受阻，直到警方採證完畢後，於下午4點12分排除，恢復全線通車。

警方表示，這輛肇事大貨車載運5萬劑快篩劑，準備分送台中、雲林、高雄，快篩劑沒有因碰撞洩漏，目前已通知該貨運公司派人車到後龍分隊接駁。

國道3號南下138公里苗栗縣西湖鄉路段，今天下午2點多，發生大貨車撞擊2輛撿拾垃圾作業工程車事故，造成2死3傷。（民眾提供）

國道3號南下138公里苗栗縣西湖鄉路段，今天下午2點多，發生大貨車撞擊2輛撿拾垃圾作業工程車事故。（民眾提供）

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