區間測速1個月取締1561件 卓蘭鎮代會要求取消或提高速限

卓蘭鎮代表會主席李家龍要求取消140縣道區間測速。（記者彭健禮攝）

2022/05/06 14:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣140縣道連結苑裡鎮、三義鄉及卓蘭鎮，為縣內的南橫公路，也是卓蘭鎮民重要聯外道路，因石虎保育，縣府在卓蘭路段設有8.9公里長的區間測速，速限60公里，於3月31日起執法。今年4月份共取締了1561件超速，引發卓蘭鎮民反彈，鎮代表會今要求取消區間測速執法，或是提高速限為70公里，否則不排除發起抗爭。

對此，苗栗縣警察局交通隊表示，警方只是執法單位，地方要求調高速限一事，須由卓蘭鎮公所於道安會報提出討論後而定，縣府工務處也將擇日會勘。

卓蘭鎮代表會主席李家龍表示，140縣道區間測速造成卓蘭鎮民非常不便，自啟用執法以來，已取締了1500多件的超速違規，叫卓蘭鄉親情何以堪，他建請相關單位取消區間測速執法，還給卓蘭鎮民一條安全的道路，不要為了幾隻石虎而影響了卓蘭鎮的發展。他希望相關單位重視此問題，並強調，不排除發動鄉親走上街頭。

鎮民代表林明聰也說，140縣道開通後，提供卓蘭鎮民便利的聯外交通，但實施區監測速後，造成鄉親很大困擾；卓蘭也重視石虎保育，但鄉親卻因為石虎，交通受影響。鎮民訴求最好取消區間測速，但若不能取消，也希望能將全線或於其中高架路段，將速限提升為70公里。

警察局交通隊統計，140縣道於今年4月1日到30日，共取締1561件超速，平均一天52件，其中最高超速違規為均速94公里。

140縣道於今年4月1日到30日，共取締1561件超速，平均一天52件。（記者彭健禮攝）

鎮民代表林明聰建議提高全線或其中高架路段的速限。（記者彭健禮攝）

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