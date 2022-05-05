竹苗自行車道7日開通 苗縣府獲補助優化綠光海風自行車道
2022/05/05 19:55
〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹苗自行車道將於7日正式開放，未來單車車友可從新竹市一路往南騎入苗栗縣境。苗栗縣政府也沒有漏氣，提報中央「苗栗縣綠光海風自行車道優化工程」，獲交通部公路總局核定補助1億餘元， 預計8月開工，要讓民眾方便利用單車，細細體驗竹苗海濱風情。
苗縣綠光海風自行車道全長68.5公里，北起竹南鎮與新竹市相接，南端終點至苑裡鎮，與台中大甲串聯。苗縣府從2009年9月開始闢建，於2011年12月全線完工通車，因已使用逾10年，縣府提報「苗栗縣綠光海風自行車道優化工程」，獲公路總局核定補助1億164萬元，及縣府配合1386萬元辦理。
縣府水利處表示，改善項目包括自行車道全段進行鋪面、標誌標線導引、導覽牌、路基修復及欄杆修復等，此外於銜接西濱玄寶大橋處新設自行車牽引道上橋，可以縮短繞路5公里的不便。
水利處說，工程已於4月完成設計監造勞務標發包，預計8月開工，年底可望先行完成相關標誌指引，並於明年6月底全數完工。屆時完成後將與環島1號線互相串接成環島替選自行車路線之一。
綠光海風自行車道沿線有龍鳳、外埔及苑港漁港，龍鳳宮、拱天宮、通霄神社等宗教信仰景點，及舊海線鐵道子母和過港隧道、新埔車站歷史建築和房裡古城，與合歡石滬、好望角、精鹽廠觀光園區及近年來最夯的日落大道等，並有YouBike站點串聯，讓民眾方便利用單車，細細體驗竹苗海濱風情。