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    首頁　>　苗栗縣

    搶超商割傷店員！公子哥緊咬警違法搜索 法官還是重判

    警方查扣證據「鬼洗牛仔褲」，但搜索程序卻不符合法律。（資料照）

    警方查扣證據「鬼洗牛仔褲」，但搜索程序卻不符合法律。（資料照）

    2022/03/05 23:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣家境頗佳的鍾姓公子哥2018年持刀搶超商，割傷女店員。警方沒有搜索票，也沒取得鍾男同意，逕行搜索查扣3項關鍵證物，鍾男否認犯行，還主張違法搜索查扣的證物沒有證據能力，應判決無罪。但法官認為，鍾男犯行危害社會不輕，員警違法卻不嚴重，如果不採納證物的證據能力，讓鍾男逍遙法外，社會難以接受，也有害司法公平正義，依攜帶兇器強盜罪重判8年2月徒刑。

    判決書指出，現年39歲的鍾男2018年10月間開著凌志汽車，持刀搶劫苗栗縣一間超商，搶得現金1600餘元與2包菸，還割傷女店員手臂，超商監視器拍到他戴黑色手套，穿繡有顯眼「鬼頭」圖案的「鬼洗牛仔褲」。

    三義分駐所從路口監視器畫面循車鎖定鍾男，案發後4小時搜索住處，查扣黑手套與「鬼洗牛仔褲」，以及車內行車記錄器的記憶卡等關鍵證物。

    苗栗地院審理時，鍾男全盤否認犯行，他指控，警方做完筆錄，才要他補簽「自願受搜索同意書」，他拒絕，被多名警方毆打踢踹。法官發現，鍾男確實沒有簽名，員警則解釋說，當時沒帶「自願受搜索同意書」，但口頭詢問鍾男，鍾男同意思索，卻於事後反悔拒簽。

    一審採信警方說法，法官認為鍾男當天被羈押，看守所體檢時，僅胸部有一小處瘀青，如被警察刑求，傷勢不會如此輕，依攜帶兇器強盜罪重判8年2月徒刑。

    鍾男上訴二審，仍堅稱警察搜索違法，超商監視器拍到的搶匪並不是他本人，他開車到超商旁，是想找朋友。

    台中高分院法官不採信刑求之說，卻認為警方無搜索票，搜索前沒有說明搜索的用意與原因，沒有給鍾男簽「自願受搜索同意書」，鍾男也沒有口頭同意搜索，員警事後要鍾男補簽「自願受搜索同意書」，卻也被鍾男拒絕，員警搜索扣押有瑕疵，不符法定程序，是「違法搜索至明」。

    不過，法官強調，如果違法搜索取得的證據，不分情節，一律否定證據能力，讓嫌犯逍遙法外，將背離國民感情，難以被社會接受，並有害於審判的公平正義，此案警方違法不嚴重，沒對鍾男栽陷嫁禍，鍾男持刀強盜又傷人，強烈危害公眾生命安全，如果僅因蒐證疏忽，就排除證物的證據能力，將導致國家無法對鍾男行使刑罰權，因此，牛仔褲證據有證據能力，可證明鍾男犯行，駁回鍾男上訴，可上訴三審。

    鍾男穿著「鬼洗牛仔褲」搶超商，被監視器拍下，卻辯稱畫面中搶匪不是他。（翻攝資料照）

    鍾男穿著「鬼洗牛仔褲」搶超商，被監視器拍下，卻辯稱畫面中搶匪不是他。（翻攝資料照）

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