發揚媽祖慈悲護民精神 竹南后厝龍鳳宮捐贈救護車

竹南后厝龍鳳宮捐贈一輛價值380萬元的高頂型救護車，給苗栗縣政府消防局竹南分隊使用。（記者彭健禮攝）

2022/03/05 18:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南后厝龍鳳宮秉持媽祖慈悲護民的精神，捐贈一輛價值380萬元的高頂型救護車給苗栗縣政府消防局竹南分隊，今天舉辦捐贈儀式。縣府感謝龍鳳宮的善行義舉，將妥善利用，幫助更多緊急傷病患。

龍鳳宮主委、立委陳超明說，竹南鎮救護車使用率高，耗損率大，經管委會同意捐贈救護車一輛，供竹南消防分隊汰舊換新使用，希望能幫助更多緊急傷病患，彰顯媽祖慈悲護民、濟世博愛的精神。

縣府秘書長陳斌山代表縣長徐耀昌出席受贈，表彰龍鳳宮的善行義舉，不僅平時捐助白米及物資關懷弱勢困苦的民眾，如今更捐贈救護車造福鄉梓，協助充實消防救護車輛裝備器材，提升整體消防戰力，也期許消防局能善用受贈的救護車，服務更多需要緊急救護的縣民，積極搶救傷病患的生命。

消防局長徐新淵說，這次獲贈高頂型救護車，後車廂救護空間高挑寬敞，讓救護人員可免於彎腰處置的職業傷害；也是縣內第一輛車身加貼巴騰堡格紋反光標識的救護車，以黃、紅相間色塊加大反光面積，增加警示效果，提高出勤人車安全，且車上配置自動心肺復甦機及十二導程心電圖機等新式救護器材，設備精良。

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮捐贈價值380萬元的高頂型救護車。（記者彭健禮攝）

竹南后厝龍鳳宮捐贈一輛價值380萬元的高頂型救護車給苗栗縣政府消防局竹南分隊。（記者彭健禮攝）

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