外籍確診者228連假遊三義 苗縣採檢17人、公布足跡

苗縣府公布確診者活動足跡。（圖由苗栗縣政府提供）

2022/03/04 14:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央流行疫情指揮中心今天（3日）公告新增境外移入確診案20730，曾於2月26日涉足苗栗縣三義鄉自駕遊及用餐足跡。苗栗縣政府接獲通知後，啟動相關疫調、匡列、採檢及清消等工作，並針對所到場域的接觸人員17人至醫院採檢，PCR報告皆為陰性，採檢後進行必要之居家隔離、自主健康管理或健康監測。

縣府表示，案20730是外籍確診者，於今年1月30日自美國入境，居檢期間採檢皆為陰性，個案原預計3月3日返美，於3月2日至台北三軍總醫院進行自費PCR採檢陽性（CT值33），目前已送醫隔離中。

縣府指出，但該個案與友人曾於2月26日至苗栗縣三義鄉自駕旅遊，中午12點半到下午1點半在漫步雲端森林廚房用餐（苗栗縣三義鄉22號），下午2點到2點半到鴨箱寶木雕藝品店（苗栗縣三義鄉重河路176號），下午2點50分到4點到水美街商店。

縣府表示，該確診個案於三義活動足跡，除用餐外，其餘過程都有口罩，縣府已針對所到場域的接觸人員17人至醫院採檢，PCR報告皆為陰性，採檢後進行必要之居家隔離、自主健康管理或健康監測；所到場域已完成清消工作。

縣府呼籲，曾出入相關場所的民眾，請自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，務必盡速戴口罩，不得搭乘大眾交通工具，並通報1922或衛生局防疫專線037-722620協助就醫。倘若有與確診者足跡重疊者，可至縣內10家承做社區篩檢站醫院進行公費快篩檢驗。

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