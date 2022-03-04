為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    又見可愛小領角鴞校園「躲貓貓」 苗商師生好驚喜

    小領角鴞躲在教室走廊角落，校方已先安置於紙箱，期待晚間等候鳥爸爸、鳥媽媽帶回。（記者彭健禮攝）

    小領角鴞躲在教室走廊角落，校方已先安置於紙箱，期待晚間等候鳥爸爸、鳥媽媽帶回。（記者彭健禮攝）

    2022/03/04 11:37

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高商今年初再度迎來一對領角鴞夫婦共築愛巢，校方持續觀察，今天早上發現一隻小領角鴞躲在教室走廊角落，讓師生又驚又喜，推測應該像去年那隻小領角鴞一樣，又頑皮跑出來，已先安置於紙箱，期待晚間等候鳥爸爸、鳥媽媽帶回。

    領角鴞為夜行性猛禽，是台灣較常見的一種貓頭鷹，喜歡棲息在低海拔的闊葉林中，生活環境和人類最接近，為保育類野生動物。

    校長黃國峰對自然生態相當感興趣，曾參與「教育部環境教育人員認證」研習，課程中有介紹到領角鴞，以天然樹洞為巢、不會自己築巢，但現今因人類開發行為導致數量減少，所以不少學者和保育人員會製作人工巢箱，進行相關研究與協助保育。

    2年前，黃國峰聽同事提及校園數年前曾有領角鴞現蹤，萌生協助保育念頭，在校園樹上安裝3個人工巢箱，歡迎領角鴞入住，也架設攝影機觀察，並在學校網站開設專區，提供學生就地觀察保育類動物生態的生命教育教材。去年3月，校園盼到領角鴞夫婦入住，期間領角鴞幼鳥，甚一度離巢「玩躲貓貓」。

    今年初，校方再度迎來一對領角鴞入住、在巢箱內孕育下一代，並於2月初，觀察到幼鳥已孵化出，3月2日觀察監視器甚拍攝到一家三口同框的畫面。今天早上，學生在鄰近巢箱的教室走廊角落，再度撞見一隻小領角鴞，讓師生又驚又喜。

    小領角鴞躲在教室走廊角落，校方已先安置於紙箱，期待晚間等候鳥爸爸、鳥媽媽帶回。（記者彭健禮攝）

    小領角鴞躲在教室走廊角落，校方已先安置於紙箱，期待晚間等候鳥爸爸、鳥媽媽帶回。（記者彭健禮攝）

    校方在校園樹上安裝人工巢箱，也架設攝影機觀察，並在學校網站開設專區，提供學生就地觀察保育類動物生態的生命教育教材。（記者彭健禮攝）

    校方在校園樹上安裝人工巢箱，也架設攝影機觀察，並在學校網站開設專區，提供學生就地觀察保育類動物生態的生命教育教材。（記者彭健禮攝）

    校方在校園樹上安裝人工巢箱，也架設攝影機觀察，並在學校網站開設專區，提供學生就地觀察保育類動物生態的生命教育教材。（記者彭健禮攝）

    校方在校園樹上安裝人工巢箱，也架設攝影機觀察，並在學校網站開設專區，提供學生就地觀察保育類動物生態的生命教育教材。（記者彭健禮攝）

    校方架設的觀察監視器，於日前攝到領角鴞一家三口同框的畫面。（圖由國立苗栗高商提供）

    校方架設的觀察監視器，於日前攝到領角鴞一家三口同框的畫面。（圖由國立苗栗高商提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超級盃變「鴞」級盃！美國年度盛事錯字意外掀貓頭鷹熱潮
    2022/02/13 23:00

    超級盃變「鴞」級盃！美國年度盛事錯字意外掀貓頭鷹熱潮
    保育類領角鴞倒路中 「黎明狗學校」攜手愛鳥人士救援原地放飛
    2022/02/10 16:25

    保育類領角鴞倒路中 「黎明狗學校」攜手愛鳥人士救援原地放飛

    疫情翻轉購屋習慣 雅敦建設引領豪墅新指標
    獸醫「鳥媽媽」 教領角鴞幼鳥飛行、獵食
    2021/11/29 13:20

    獸醫「鳥媽媽」 教領角鴞幼鳥飛行、獵食
    小貓頭鷹排排站！3寶同框「台灣」樹洞萌翻天
    2021/11/02 15:35

    小貓頭鷹排排站！3寶同框「台灣」樹洞萌翻天

    鹽酥雞女王公開！吃不胖的秘密武器
    「眾砲」搶拍！「台灣」樹洞貓頭鷹爆紅 專家憂干擾
    2021/10/22 13:49

    「眾砲」搶拍！「台灣」樹洞貓頭鷹爆紅 專家憂干擾
    屏科大鳥類研究室設棲架 3種猛禽輪班助農友守護鳳梨田
    2021/07/29 09:16

    屏科大鳥類研究室設棲架 3種猛禽輪班助農友守護鳳梨田
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播