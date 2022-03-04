又見可愛小領角鴞校園「躲貓貓」 苗商師生好驚喜

小領角鴞躲在教室走廊角落，校方已先安置於紙箱，期待晚間等候鳥爸爸、鳥媽媽帶回。（記者彭健禮攝）

2022/03/04 11:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高商今年初再度迎來一對領角鴞夫婦共築愛巢，校方持續觀察，今天早上發現一隻小領角鴞躲在教室走廊角落，讓師生又驚又喜，推測應該像去年那隻小領角鴞一樣，又頑皮跑出來，已先安置於紙箱，期待晚間等候鳥爸爸、鳥媽媽帶回。

領角鴞為夜行性猛禽，是台灣較常見的一種貓頭鷹，喜歡棲息在低海拔的闊葉林中，生活環境和人類最接近，為保育類野生動物。

校長黃國峰對自然生態相當感興趣，曾參與「教育部環境教育人員認證」研習，課程中有介紹到領角鴞，以天然樹洞為巢、不會自己築巢，但現今因人類開發行為導致數量減少，所以不少學者和保育人員會製作人工巢箱，進行相關研究與協助保育。

2年前，黃國峰聽同事提及校園數年前曾有領角鴞現蹤，萌生協助保育念頭，在校園樹上安裝3個人工巢箱，歡迎領角鴞入住，也架設攝影機觀察，並在學校網站開設專區，提供學生就地觀察保育類動物生態的生命教育教材。去年3月，校園盼到領角鴞夫婦入住，期間領角鴞幼鳥，甚一度離巢「玩躲貓貓」。

今年初，校方再度迎來一對領角鴞入住、在巢箱內孕育下一代，並於2月初，觀察到幼鳥已孵化出，3月2日觀察監視器甚拍攝到一家三口同框的畫面。今天早上，學生在鄰近巢箱的教室走廊角落，再度撞見一隻小領角鴞，讓師生又驚又喜。

小領角鴞躲在教室走廊角落，校方已先安置於紙箱，期待晚間等候鳥爸爸、鳥媽媽帶回。（記者彭健禮攝）

校方在校園樹上安裝人工巢箱，也架設攝影機觀察，並在學校網站開設專區，提供學生就地觀察保育類動物生態的生命教育教材。（記者彭健禮攝）

校方在校園樹上安裝人工巢箱，也架設攝影機觀察，並在學校網站開設專區，提供學生就地觀察保育類動物生態的生命教育教材。（記者彭健禮攝）

校方架設的觀察監視器，於日前攝到領角鴞一家三口同框的畫面。（圖由國立苗栗高商提供）

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