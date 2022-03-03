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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗通霄連2任鎮長都涉貪！ 徐永煌更審判12年6個月

    連2任民選鎮長涉貪！通霄前鎮長徐永煌更審判12年6個月。（記者蔡政岷攝）

    連2任民選鎮長涉貪！通霄前鎮長徐永煌更審判12年6個月。（記者蔡政岷攝）

    2022/03/03 00:20

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮連續2任民選鎮長捲入貪汙案，現任鎮長陳漢志涉案被起訴；而前任鎮長、現任無黨籍縣議員徐永煌日前被台中高分院依主管事務圖利、貪污治罪條例判處徐有期徒刑應執行12年半，褫奪公權5年；得易科罰金部分處有期徒刑10個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    徐永煌受訪時則表示，尊重法官判決，目前已上訴。苗栗縣政府民政處長彭基山指出，徐永煌案件定讞前，仍保有縣議員資格。

    徐永煌一審被重判18年半，二審判處徐應執行有期徒刑10年，褫奪公權4年。徐永煌不服上訴，最高法院去年發回更審。

    判決書指出，徐永煌擔任通霄鎮長期間，對通霄鎮辦理公共工程相關採購案預算及底價訂定、招標、決標、驗收、結算、付款等事項具有主管及監督權，但徐永煌依公職人員利益衝突迴避法相關規定，其公司不得參與投標通霄鎮公所發包工程，仍為胞姊公司實際負責人，參與標案。

    徐永煌擔任鎮長時，知悉熟識友人公司投標「101年度通霄鎮縣管河川暨區域排水疏濬清淤工程（第2次）委託規劃、設計及監造」採購案，在通霄鎮公所內部公文呈核均親自核章使友人公司得標，圖利其友人。

    另外，徐永煌親自致電給原無意參與上述標案的其他工程公司借牌投標，稱只要對方願給付工程款1成，便同意交付工程。之後通霄鎮公所辦理驗收合格徐同意付款，核撥212萬餘元，更在鄰近的苑裡鎮公所前方交付回扣22萬元。

    徐永煌也借用其他土木公司名義，實際由自己掌握的工程公司參與標案施作、驗收、結算、保固等工作，再交付5%借牌費用給對方。

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