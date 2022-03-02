苗縣頭屋跌破萬人 鄉民代表選舉恐少4席

苗栗縣頭屋鄉人口2月底跌破1萬人，若鄉內人口在5月計算基準點前，無法回升超過1萬人，下屆鄉民代表選舉席次將由11席減為7席，鄉公所組織編制也將縮減。（資料照）

2022/03/02 16:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府統計2月底縣內各鄉鎮市人口數，頭屋鄉9987人，跌破1萬人大關；縣府民政處表示，依地方制度法規定，若鄉內人口在5月計算基準點前，無法回升超過1萬人，下屆鄉民代表選舉席次將由11席減為7席，鄉公所組織編制也將縮減。

民政處表示，依地方制度法規定，人口超過1千人至1萬人的鄉鎮，代表會最多7席；頭屋鄉現有11席代表，若人口到5月的基準點仍無法回升超過1萬人，年底鄉民代表選舉，將減少4席。

另，民政處指出，南庄鄉於4年前在基準點時，仍有超過1萬人，本屆鄉民代表選11席，但鄉內人口於今年2月底，為9274人，已低於1萬人許多，下屆勢必將縮減為7席。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，有縣市或鄉鎮會提供優惠福利措施或生育津貼吸引人口設籍，但他認為效益有限且鄉內沒有財源可比照，期盼從軟硬體著手提升鄉內生活、居住環境，讓人口自然增長回流。

至於公所組織編制因全鄉不足1萬人必須縮減課室，徐鑫榮說，可以有2到3年緩衝期，過去鄉公所就曾將觀光課、農業課併為觀農課，未來調整也會視業務需求彈性規畫，並取得地方共識。

南庄鄉長羅春蓮表示，公所組織調整已送銓敘部核備，並於今年1月16日起，財政課與行政室合併為財行課。

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