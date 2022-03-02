興大、清華跨校團隊研究「溪流生態」 發現昆蟲扮重要角色

興大、清華跨校研究團隊研究「溪流生態」發現昆蟲扮重要角色。（圖由興大提供）

2022/03/02 16:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學與清華大學跨校團隊歷經1年的生態調查，以苗栗後龍溪流域為樣區，建構食物網模式及分析生態數據，研究發現昆蟲等節肢動物在食物鏈中扮演的重要角色。這項完成國內少見橫跨水域、濱溪陸域的生態系研究成果2022年2月刊登於國際水域生態知名期刊《Aquatic Sciences》，未來可作為溪流保育之參考。

此項研究涵蓋的生物類群共分為25個生態功能群，包含微藻、碎屑、昆蟲、甲殼類、魚類、兩棲類、肉食哺乳動物、陸域植被，各種生態數據由中興大學生命科學系特聘教授林幸助、中興大學昆蟲系教授楊曼妙、清華大學教授曾晴賢團隊、中興大學昆蟲系博士廖一璋分工蒐集，最後再由廖一璋及林幸助進行數據整合，並建構出溪流的生態系統模式。

林幸助表示，研究結果突顯昆蟲等節肢動物，在溪流生態系統中扮演著水域及陸域之間能量傳遞的重要角色，許多水域及陸域生物皆以昆蟲為主要食物來源；針對濱溪植被豐富之溪流，若將陸域群聚移除，則將對生態模式結構有顯著影響，濱溪陸域及水域應視為一個完整且不可分割的生態系統。

廖一璋指出，昆蟲透過食物鏈之網絡，使水域及陸域之間的能量流循環不息，進而促進溪流生態系統之成熟及穩定性。

楊曼妙也認為，昆蟲在自然界中較不起眼，常不被重視，但本研究證實昆蟲在溪流生態系統中不可忽視的地位。

林幸助表示，本研究是以較系統性的研究方式來提出客觀的科學證據，顯示溪流整治工作若採用水泥作邊坡化等工程移除濱岸植被，其實對於整個溪流生態系統會有不可逆的巨大影響，希望能藉此讓相關管理當局對於未來溪流保育政策上能納入濱溪陸域環境生態之考量。

中興大學特聘教授林幸助（右起）、楊曼妙及廖一璋博士等）共組研究團隊，建構後龍溪溪流生態系統之食物網模式。（圖由興大提供）

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