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    首頁　>　苗栗縣

    不爽吃紅單對警比中指 貨櫃車駕駛侮辱公務員罪嫌法辦

    詹男被開單後，又遇上開他紅單的警車，不爽將手伸出車窗，朝警車比中指，被警方依侮辱公務員罪嫌送辦。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    詹男被開單後，又遇上開他紅單的警車，不爽將手伸出車窗，朝警車比中指，被警方依侮辱公務員罪嫌送辦。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/03/02 11:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市24歲詹姓男子，駕駛貨櫃車在苗栗縣闖紅燈被巡邏警察發現，攔查開單告發；事後，他又遇上開他紅單的警車，竟將手伸出車窗，朝警車比中指，被警方依侮辱公務員罪嫌送辦。苗栗地方檢察署檢察官考量詹男坦承犯行，已與警方和解，予以緩起訴處分，但要支付公庫1萬元罰金。

    詹男於去年3月26日上午11點許，駕駛營業貨櫃曳引車，載運貨物到苗栗縣西湖鄉東和鋼鐵廠。他於途經西湖鄉台1線與苗31線路口違規闖紅燈，被巡邏的通霄警分局西湖分駐所2名員警發現，上前將他攔下，並開單告發。

    詹男收下紅單後，忿忿然地開車離去，結果20鐘後，詹男在東和鋼鐵廠大門口南側處的台1線停等時，又見到剛剛開他紅單的警車駛近；詹男不爽，自駕駛座伸出手比中指。2警見狀，將詹男帶回偵辦，依侮辱公務員罪嫌將他送辦。

    檢察官依據相關事證，認為詹男犯侮辱公務員罪嫌，屬法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，但審酌詹男無犯罪前科，犯後坦承犯行，態度良好，也與2警和解，且歷經此司法偵查程序當有所警惕，予以緩起訴處分。緩起訴期間為1年，詹男並應於緩起訴處分確定之日起3個月內，向公庫支付1萬元。

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