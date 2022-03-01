聯大建築系揚威國際 奪俄羅斯LETI競圖首獎

揚威國際，奪俄羅斯LETI競圖首獎。圖為得獎作品（聯大建築系提供）

2022/03/01 10:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣再度揚名世界！近年來屢獲苗栗縣聯合大學建築學系組成的D&A Lab團隊，參加「俄羅斯Future Academic Spaces LETI 未來學術空間改造工程計畫國際競圖」，除了一舉拿下三項LETI工程改造案國際建築競圖獎項，更獲LETI論壇The Forum改造工程案項目的首獎。

聯合大學校方指出，LETI未來學術空間改造工程計畫國際競圖是由聖彼得堡電子工業大學所主辦，目的是為了迎接該校成立135周年慶典所衍伸的校園工程改造項目。團隊成員在經過紙本審查、線上英文簡報、公開展出及公開投票等數輪艱辛漫長的篩選過程之後終於拿下第一名首獎獎項。

不過，因俄烏戰爭影響，聯合大學也擔心優先議約權及海外實習機會受影響，但至少學生留下的優異成績不會被抹滅。

苗栗縣聯合大學建築學系組成的D&A Lab 團隊去年曾獲得美國 LIV酒店設計年度大獎賽年度新秀建築師大獎」殊榮、英國YVAC 2021青年建築遠見設計競賽城市街道與景觀設計獎全場大獎、AMP美國建築大師獎室內設計全場大獎。

校方透過D&A Lab領域研究室做專精教學，積極學習與培訓學生，採取的領域研究室方式提早將大學生作設計分流教育，屢次獲獎也發揮成效。

揚威國際，奪俄羅斯LETI競圖首獎。圖為得獎作品（聯大建築系提供）

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