不只草莓受損嚴重！ 苗栗高接梨受雨害也慘兮兮

除草莓受損嚴重，苗栗縣高接梨受雨害也慘兮兮。（記者蔡政岷攝）

2022/02/28 17:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕寒流襲台，加上連續雨勢，造成各地農損。苗栗縣除了招牌水果草莓二期果嚴重受損，另一個主要經濟作物之一的高接梨也碰上寒流侵襲，導致嫁接成功率低，嫁接成功的又因連續雨勢結果率下降，使得農民必須趕快重新嫁接，一樣忙得「凍未條」。主要產區卓蘭鎮、大湖鄉都出現災害，預估受雨害影響的梨穗至少達4成。相關單位預估3月初將陸續勘災。

卓蘭鎮農會指出，以往梨農從冬至後至1月下旬嫁接梨穗，但受梨穗供應不足影響，梨農嫁接梨穗時間延後，雖然嫁接後順利開出梨花，卻受到連續雨勢和寒流影響，導致結果不理想。

大湖地區農會則指出，之前因日本梨穗產地出現大雪，產量減少，而目前全球又面臨貨運塞港不少貨物來不及交貨狀況，導致鄉內招牌水梨新興梨與豐水梨穗嫁接少了將近一半， 果農改嫁接甘露梨穗，期盼好收成，沒料到卻遇到寒流跟雨害。

卓蘭鎮農會解釋，梨穗嫁接後，在攝氏15度以上最適合生長，而梨穗嫁接後一旦受到寒害，梨樹根部為保護自己會樹液回流保護根部，無法持續供給養分給梨穗和梨花，造成不會開花，若已經開花的就停滯成長，已長成小果的無法繼續成長、變成落果。

除草莓受損嚴重，苗栗縣高接梨受雨害也慘兮兮。（記者蔡政岷攝）

除草莓受損嚴重，苗栗縣高接梨受雨害也慘兮兮。（記者蔡政岷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法