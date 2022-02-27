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    苗栗草莓受災！ 大湖228連假首日車潮略減

    草莓受災，228連假首日遊客較前2次連假車潮少1/3。圖為採果畫面。（記者蔡政岷攝）

    草莓受災，228連假首日遊客較前2次連假車潮少1/3。圖為採果畫面。（記者蔡政岷攝）

    2022/02/27 17:43

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素來有「草莓王國」美名，大湖鄉浪漫台3線道路二邊農園以及其他道路旁遍布不少結實纍纍的草莓，遊客到大湖採草莓向來更是苗栗縣觀光旅遊主力。不過，大湖警方統計，228連假首日湧入的車輛不到1萬，較之前元旦、農曆連假首日便湧入約1萬5000輛車潮相比少了1/3。不過，大湖地區農會強調，目前天氣放晴仍有果可採，歡迎大家一起到大湖採果。

    轄區大湖警方說，首日確實車輛較少，但第2天似乎稍有回復，但仍須明天才能統計出數字。大湖警方元旦連假期間統計的車流量為前2天湧入16000至17000輛。大湖警方表示，由於今年元旦和農曆連假採果都較往年上升，不過228連假首日較往年略減，更能顯現出差異。

    而之前農曆年假期間，苗栗縣府警察局交通隊統計民眾出遊的尖端時刻，初一、初二都超過15000輛，初三、初四甚至高達18000多、20000多輛車，數量驚人，顯見草莓魅力。

    不過，因228連假前發生苗栗縣草莓受災狀況，苗栗縣草莓受日前寒流、連續降雨影響碩大鮮紅草莓表皮慘遭打落、發霉腐爛，不少莓農忍痛將心血整批倒掉。

    而大湖地區農會也表示，連假首日遊客較少與草莓受災確實有連帶關係，目前種植的草莓正值2期果，也是草莓季主要的產量來源，約佔草莓季產量的5成，但因雨受損嚴重，目前可能已經高達6成受害。

    但大湖區農會表示，受災草莓已經續清理完畢，歡迎大家隨時來大湖地區採果，而三期果3月上旬就會長出，4期果等後續的草莓可以延續到4、5月份，歡迎遊客蒞臨大湖地區。

    大湖鄉草莓農也表示，連假首日與今天上午採果遊客確實較之前兩波連假少，依草莓園不同，減少的遊客數量也不同，有莓農說業績少了快5成。

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