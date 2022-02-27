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    苗栗草莓農損嚴重 陳吉仲允現金災害救助

    苗栗草莓農損嚴重，陳吉仲允現金災害救助。（記者蔡政珉攝）

    苗栗草莓農損嚴重，陳吉仲允現金災害救助。（記者蔡政珉攝）

    2022/02/27 12:21

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉有「草莓王國」美譽，栽種面積近500公頃，佔全國草莓7成以上產量，是鄉內主要經濟作物，鄰近鄉鎮也有種植。不過，受日前寒流、連續降雨影響，大湖鄉草莓嚴重受損，碩大鮮紅草莓表皮慘遭打落、發霉腐爛，不少莓農忍痛將心血整批倒掉。農委會主委陳吉仲今天前往現勘允諾將提供農民現金災害救助。

    陳吉仲強調，將與縣政府、大湖地區農會與縣農會等單位討論如何防治病蟲害盡快恢復生產，而天然災害現金救助1公頃9萬元。

    大湖地區農會表示，目前種植的草莓正值2期果，也是草莓季主要的產量來源，約佔草莓季產量的5成，但因雨受損嚴重，目前可能已經高達6成受害，後續也許會更多，讓不少果農心血白費。

    苗栗縣政府25日前往會勘時，初步統計受損面積已達160公頃，損失金額初估逾3200萬元。

    苗栗縣草莓這次受損嚴重主因為，草莓果實被大雨打落後，天氣仍然濕冷，加上境內遍布許多露天草莓園，大湖地區農會表示，因近來聘工清理草莓園落果不易，導致許多草莓落果後持續發霉，而黴菌孢子透過空氣傳播，讓部分避開雨災沒掉落的草莓也感染上因而發霉。

    大批草莓受損。（記者蔡政珉攝）

    大批草莓受損。（記者蔡政珉攝）

    苗栗草莓受雨災損失慘重。（記者蔡政珉攝）

    苗栗草莓受雨災損失慘重。（記者蔡政珉攝）

    苗栗草莓農損嚴重農民「爛果全都倒」，陳吉仲允現金災害救助。（記者蔡政珉攝）

    苗栗草莓農損嚴重農民「爛果全都倒」，陳吉仲允現金災害救助。（記者蔡政珉攝）

    苗栗草莓農損嚴重農民「爛果全都倒」，陳吉仲允現金災害救助。（記者蔡政珉攝）

    苗栗草莓農損嚴重農民「爛果全都倒」，陳吉仲允現金災害救助。（記者蔡政珉攝）

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