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    首頁　>　苗栗縣

    返鄉掃墓才知公告遷葬、民怨來不及 三灣公所：可申請延期

    苗栗縣三灣鄉公所擬於鄉內第一公墓興建納骨堂，公告要求計畫用地內的墓塚於3月底前完成遷葬。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣三灣鄉公所擬於鄉內第一公墓興建納骨堂，公告要求計畫用地內的墓塚於3月底前完成遷葬。（記者彭健禮攝）

    2022/02/26 16:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉公所擬於鄉內第一公墓興建納骨堂，公告要求計畫用地內的墓塚於3月底前完成遷葬。此公告雖已於去年揭示，但鄉內不少移居外地子弟近期因客家掃墓季返鄉，才得知此事，抱怨讓人措手不及。三灣鄉公所表示若墓塚所有人無法於期限內完成遷葬，只要選定日期並提出申請，通過核准即可延期。

    縣議員陳光軒近來接獲不少民眾反映此事；他認為，尤其遷葬要擇日選時，甚至需要家屬共同討論，也要看日子，公所公告的完成遷葬期限，讓家屬感到措手不及，也沒說明起掘後的先人骸骨要擺置於何處？家屬也認為配套措施不足。

    公所民政課表示，依法規規定公告遷葬僅需3個月，公所已延長為6個月，方便墓塚所有人辦理。鄉長温志強說，近來公所確實接獲不少民眾反映時間不夠，考量民間習俗，若無法在期間內完成遷葬的民眾，只要選定日期並向公所提出申請，通過核准即可延期。

    三灣鄉公所因應殯葬趨勢、讓民眾就近安奉先人，自籌1億元，計畫於第一公墓內興建納骨堂，主體建物規劃3層樓、預計提供骨灰、骨骸、家族神主牌位等，共1萬2000個櫃位，目前興辦事業計畫已送水保局審查，待計畫核准後動工。

    納骨堂計畫用地土地總面積約8454平方公尺，約有297門墓塚需遷移。民政課表示，已有民眾陸續申請辦理，提醒來不及在期程內完成遷葬之家屬，請盡速選定日期向民政課提出，以免權益受損。

    苗栗縣三灣鄉公所擬於鄉內第一公墓興建納骨堂，公告要求計畫用地內的墓塚於3月底前完成遷葬。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣三灣鄉公所擬於鄉內第一公墓興建納骨堂，公告要求計畫用地內的墓塚於3月底前完成遷葬。（記者彭健禮攝）

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