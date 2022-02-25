苗栗縣228連假打疫苗不打烊 32處隨到隨打

苗栗縣政府動員縣內合約醫院、診所及部分鄉鎮市衛生所，在228連假3天開設32處假日疫苗接種服務，隨到隨打，請鄉親多加利用。（苗栗縣政府提供）

2022/02/25 18:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府為強化社區防疫，持續加強武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種服務，動員縣內合約醫院、診所及部分鄉鎮市衛生所，在228連假3天開設32處假日疫苗接種服務，隨到隨打。同時，只要接種第1、2劑疫苗，就贈送200元超商禮券，活動到3月31日。

苗栗縣衛生局說，苗栗縣連5天無新增本土確診個案，目前全縣第3劑施打率雖已超過3成，但仍請鄉親加緊第3劑疫苗的施打。另外，除了228連假3天開設假日疫苗接種服務，為服務可能因工作上班的關係無法接種疫苗，已協調各合約醫院、診所夜間及假日開設供「不必預約、隨到隨打」的疫苗診次，民眾可多加利用。

此外，高雄砂石場傳播鍊波及苗栗縣竹南鎮家庭、市場女攤商群感染案，共確診12人，苗縣府為服務確診解除隔離後6個月內出現 COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者， 中央核定縣內部立苗栗醫院、為恭紀念醫院及大千綜合醫院3家醫院擔任計畫的承作醫院，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務。

衛生局指出，承作醫院會定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工人員評估家庭支持功能，協助轉介適當之社會福利資源，保障個案後續康復照護需求，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。

苗栗縣政府動員縣內合約醫院、診所及部分鄉鎮市衛生所，在228連假3天開設32處假日疫苗接種服務，隨到隨打，請鄉親多加利用。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府動員縣內合約醫院、診所及部分鄉鎮市衛生所，在228連假3天開設32處假日疫苗接種服務，隨到隨打，請鄉親多加利用。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府動員縣內合約醫院、診所及部分鄉鎮市衛生所，在228連假3天開設32處假日疫苗接種服務，隨到隨打，請鄉親多加利用。（苗栗縣政府提供）

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