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    首頁　>　苗栗縣

    扎根環保及防災教育 縣市盃環保防災勇士PK賽苗栗登場

    苗栗縣政府與慈濟基金會為讓環保及防災教育的觀念從小扎根，結合PaGamO公司於今天在苗栗慈濟聯絡處辦理「苗栗縣縣市盃環保防災勇士PK賽」。苗栗縣長徐耀昌到場啟動競賽，並為參賽選手們加油打氣。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府與慈濟基金會為讓環保及防災教育的觀念從小扎根，結合PaGamO公司於今天在苗栗慈濟聯絡處辦理「苗栗縣縣市盃環保防災勇士PK賽」。苗栗縣長徐耀昌到場啟動競賽，並為參賽選手們加油打氣。（圖由縣府提供）

    2022/02/25 17:32

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府與慈濟基金會為讓環保及防災教育的觀念從小扎根，結合PaGamO公司於今天在苗栗慈濟聯絡處辦理「苗栗縣縣市盃環保防災勇士PK賽」。苗栗縣長徐耀昌到場啟動競賽，並為參賽選手們加油打氣，期待勝出者在台灣區準決賽、全球總決賽中為台灣、為苗栗爭光，更期許孩子們能夠將防災、環保觀念具體力行落實在生活中。

    苗栗縣首度辦理慈濟×PaGamO縣市盃環保防災勇士PK賽，透過環保防災線上遊戲學習平台，以有趣生動的電競遊戲讓學童挑戰環保與防災知識，藉由答題方式強化環保、防災、防疫新觀念。

    慈濟自去年10月起於縣內24所國小進行班級賽、校內盃競賽，共有71名學生進入縣市盃競賽，並將選拔冠軍、亞軍及季軍等3位環保防災小勇士，代表苗栗縣晉級參加3月27日國際盃環境教育電競大賽台灣區準決賽，勝出者有機會再進軍全球總決賽。

    徐耀昌今率教育處長葉芯慧、消防局長徐新淵、環保局長陳華盛、衛生局長張蕊仙，到場為參賽選手加油打氣，並與慈濟基金會高專柳宗言共同啟動競賽，手持道具解救肚子充滿垃圾的鯨魚，以口號「救救鯨魚、愛護地球」，正式為縣市盃PK賽揭開序幕。

    徐耀昌表示，慈濟四大志業中包含推動環保工作，並結合時下學生感興趣的電競比賽，以「縣市盃環保防災勇士PK賽」線上闖關活動結合環保、防災及防疫等3大議題，引發孩子們的自主學習精神，希望從小培養孩子們環保救災的觀念，並從日常生活做起，愛護世界、愛護地球共同善盡社會責任。

    柳宗言表示，今年第一屆競賽將奠定未來競賽的重要基礎，期待更多苗栗學子共同參與，並感謝在縣長的帶領下，與各局處首長齊心展現推動防災、環保教育的決心，讓這些觀念深植孩子們的心中，未來以真正實踐環保作為，為社會、地球付出心力。

    徐耀昌等人手持道具解救肚子充滿垃圾的鯨魚，以口號「救救鯨魚、愛護地球」，正式為縣市盃PK賽揭開序幕。（圖由縣府提供）

    徐耀昌等人手持道具解救肚子充滿垃圾的鯨魚，以口號「救救鯨魚、愛護地球」，正式為縣市盃PK賽揭開序幕。（圖由縣府提供）

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