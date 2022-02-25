坤輿掩埋場風波又起 業者鑑界要求公權力維護通行權

坤輿公司申請場區出入口鑑界，警方派遣大批警力於現場維護秩序。（記者彭健禮攝）

2022/02/25 17:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣坤輿掩埋場設置案風波再起，坤輿公司今申請場區出入口鑑界，標出私人土地線與既成道路線，並召開記者會質疑公路總局苗栗工務段未針對擋在既成道路的自救會障礙物排除，傷害民眾通行權益。苗栗工務段則說，此案已經法院認定，屬於人民陳情抗爭事件，雖自救會有擺設障礙物，但實質上業者還是可以進出，業者應與縣府協調。

坤輿掩埋場試運轉計畫雖已於1月28日到期且未通過，但業者的興辦事業計畫仍有效，自救會於前年底在場區門口搭設棚架埋鍋造飯長期抗爭至今，並在廠區門口的道路外緣放置水泥塊。

坤輿公司發言人王亞綺，今天申請地政事務所到現場針對他的私人土地鑑界，並在掩埋場出口，標出私人土地線與既成道路線，並隨後召開記者會，批評自救會設置水泥塊、帳棚神明桌，擋住道路通行，苗栗工務段應該排除，且自救會設置障礙物，也讓台一線交通受到影響。

苗栗工務段表示，坤輿曾就自救會占用道路一事提告，法院認為該事件屬抗爭事件，且自救會擺置的混凝土塊位於車道線外，不屬於占用道路事件，實質上業者還是可以進出，應由縣府居中協調，工務段並非相關陳抗事件的主管機關。

鑑界過程中，警方擔心會「擦槍走火」出動大批警力於現場維護秩序，自救會並配合拆除「越線」的帳篷。自救會說，一年多前就主張請坤輿公司申請鑑界，屬於私人土地的部分，鄉親們無意使用；鑑界後，清楚坤輿公司的土地範圍與邊界，可避免發生爭議。

自救會並指，坤輿鑑界的行為，足證明週邊土地為坤輿所有並使用，縣府主管機關應該硬起來，要求坤輿公司所使用之土地面積，皆應納入興辦事業計畫與設置許可。

坤輿公司申請場區出入口鑑界，警方派遣大批警力於現場維護秩序。（記者彭健禮攝）

坤輿公司申請場區出入口鑑界，警方派遣大批警力於現場維護秩序。（記者彭健禮攝）

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