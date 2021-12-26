因100車資毆死白牌司機 僅建商1人遭判刑 同案地方2名人沒事

白牌司機因100車資遭毆死，鎮代主席夫、望族、建商被訴僅建商遭判刑2人公訴不受理。圖為郭男遭移送時畫面（記者蔡政珉翻攝）

2021/12/26 13:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣吳姓白牌計程車司機，去年11月30日凌晨將3名酒醉乘客載送回苗栗縣後龍鎮時，卻因加價100元車資被毆打致死。包括後龍鎮代會主席花麗卿丈夫黃男、建商郭男與出身當地望族的地方人士沈男遭傷害致死起訴，但苗栗地院法官審理後，認為郭男毆打吳姓司機頭部為死亡主因，而黃男、沈男屬偶發普通傷害，告訴人已撤回對黃、沈2人告訴，故依傷害致死判處郭男有期徒刑3年6個月。

事發當時，吳男因車資問題與3名乘客發生口角，坐在副駕駛座上的沈男及駕駛座後方的黃男在車內拉扯、毆打吳男頭部及上半身，之後郭男下車到駕駛座旁打開車門以右手勾住吳男頸部強行拖下車，之後黃男與沈男也陸續下車。之後郭、黃2人見吳男已倒地仍分別踢、踹吳男上半身，等到吳男氣息極為微弱，郭男才替吳男實施心臟按摩。

苗栗地院法官審理後認為，郭男雖當時立即對吳男人施行CPR急救，並無殺人認知與意欲，但吳男之死與郭男以手勾勒吳男頸部、強行拖拉下車有相當因果關係。

而黃、沈2人坦承傷害吳男，但否認傷害致死。黃男稱，確實在車上打吳男臉部及在車外踢吳男一次，不過不會造成吳男人死亡。

法醫則出庭證稱，吳男致命傷在頸部，法官經調閱錄影畫面發現，死者致命傷主要為郭男所為；而黃男與沈男涉及普通傷害經告訴人撤回告訴，因此2人公訴不受理。

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