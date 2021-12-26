苗縣元旦升旗 5千條圍巾免費送當紀念

苗栗縣政府將舉辦明年元旦升旗典禮，5千條圍巾免費送當紀念。（記者張勳騰攝）

2021/12/26 13:10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府將於明年元旦上午6點起，於第一辦公大樓前廣場舉辦「堅持幸福．愛苗栗」升旗典禮，現場將免費發送5千條元旦圍巾，並有摸彩獎品豐當；苗栗縣長徐耀昌表示，111年月1日有「5個1」，將給鄉親帶來好兆頭，邀請大家一起來迎接明年的第一道曙光。

苗栗縣政府社會處指出，當天邀請知名客家劇團、原住民表演團體以及最有活力的啦啦隊為大家揭開新年序幕，開場表演由代表客家族群的「榮興客家採茶劇團」擔綱演出，以跳加官作為開啟新年的序幕，為苗栗鄉親討個好兆頭「升官發財」；接續由代表原住民的「巴達思文化藝術舞蹈協會」帶來富涵原民風情的舞蹈表演，用原民熱情帶動活動高潮。

元旦當天一早5點15分開始定點發放小國旗及摸彩券，並限量發送5千條元旦圍巾，摸彩活動獎品有蘋果I-Phone 13 128GB、43型聯網LED液晶顯示器、氣炸鍋、吸塵器，共12個獎項、56個摸彩品。

另適逢疫情期間，請當日參加元旦升旗典禮的鄉親朋友，配合現場防疫作業，如全程配戴口罩、保持戶外1公尺以上的社交距離、實聯制、酒精消毒及量測額溫等；另鄉親朋友如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等不適症狀，請於家中自主健康管理與居家休養，勿前往元旦升旗典禮活動現場。

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