苗栗縣YouBike前30分鐘免費明年持續 新拓點4鄉鎮1月中上路

苗栗縣政府持續補助騎乘YouBike前30分鐘免費，鼓勵民眾多多使用。（記者彭健禮攝）

2021/12/25 23:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府擴充公共自行車租賃系統YouBike服務，於苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉各建置5站，預計明年1月中旬啟用，而苗栗市、頭份市、竹南鎮再增5站也已完成選址，最快明年3月上路。此外，明年度縣府持續補助全縣騎乘YouBike前30分鐘免費，鼓勵民眾多多使用。

苗縣府2017年引進YouBike，目前在苗栗市、頭份市及竹南鎮各有10站，廣獲好評，已累計超過285萬人次騎乘；縣府再推動在人口3萬以上的苑裡、通霄、後龍及公館4鄉鎮執行拓點計畫。

經會勘評選，苑裡鎮站點為苑裡火車站、國立苑裡高中、苑裡鎮立圖書館、苑裡體育場、山腳國小。通霄鎮站點為通霄火車站、白沙屯火車站、通霄鎮公所、臺鹽通霄觀光園區、拱天宮停車場。

後龍鎮站點為後龍火車站、客家圓樓（高鐵苗栗站）、維真國中、仁德醫專、清海宮。公館鄉站點為公館農會、公館夜市停車場、公館鄉立圖書館、公館國中、苗栗特色館。縣府工務處表示，4鄉鎮站點設備工程已完成，僅剩電力尚未到位，待台電公司供電輸達後，即進行測試驗收，預計明年1月中旬可啟用上路。

另外，苗栗市、頭份市、竹南鎮再增5站也已完成選址。苗栗市增設苗栗縣立體育場、中正路黃昏市場、中正路建台街（中華電信）、郵電街新都街高架橋下。

頭份市增設頭份國中、建國國中、頭份市立圖書館、六合國小分校預定地運動場、信三林森路公園。竹南鎮增設龍鳳漁港、竹南鎮民廣場、長青立體停車場、龍山路佳北二街停車場、大同高中。

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