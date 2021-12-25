夜間也照抓！ 苗縣空污科技執法 3工廠被罰143萬

苗栗縣環境保護局追查空污異味來源，利用科技及智慧監測搭配稽查檢測多管齊下，於9、10、11月夜間查獲3家工廠違規，共計裁處143萬7千元。（圖由苗栗縣環保局提供）

2021/12/25 22:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府環境保護局追查空污異味來源，利用科技及智慧監測搭配稽查檢測多管齊下，積極追查各項污染，於9、10、11月夜間查獲3家工廠違規，共計裁處143萬7千元，讓夜間違規無所遁形。

苗縣環保局指出，環保局2019年起在縣內八大工業區、陳情熱區及社區敏感點布建共500台空氣品質感測器，透過大數據分析掌握全日空氣品質變化，今年3月還打造「移動式空品監測車」，增加汙染追查的機動性，藉此透過感測器數據分析異常處、監測車環境監測狀況及民眾陳情熱區，推測可疑汙染業者並安排各項稽查檢測作業。

今年環保局藉由空品感測器物聯網數據分析，掌握縣內的竹南、頭份、銅鑼工業區及中興工業區等高值熱點，進一步分析陳情熱點及異味敏感區域，調查各工業區夜間疑似汙染情形，並於周界持高科技儀器FID、PID等進行巡查，將各項資訊彙整後，循線分析汙染狀況。

經數據分析顯示夜間有異常數值後，安排稽查員於夜間前往稽查，9月在頭份工業區查獲一家電池原料業者利用廢棄物作為原物料，卻未依規定申請操作許可證；10月在中興工業區查獲塑膠製品工廠未依許可證規範操作；11月在中興工業區查獲一家膠帶製品工廠防制設備未依許可證規範操作，且未有效收集廢氣，3件都依法告發，共裁處143萬7千元。

環保局長陳華盛表示，為提升苗栗縣空氣品質狀況並有效調度稽查人員行程，近年多管齊下針對陳情案件熱區及鄰近工業區周邊投入各項科學儀器及追查方針，不再受限人力、時間及地區，增加執法效率，今年突襲性夜間稽查更增加稽查強度及準確度，呼籲縣內業者應加強廠內自主管理，維持防制設備正常操作，環保局將持續致力於提升空氣品質，讓縣民呼吸清淨空氣。

苗栗縣環境保護局追查空污異味來源，利用科技及智慧監測搭配稽查檢測多管齊下，於9、10、11月夜間查獲3家工廠違規，共計裁處143萬7千元。（圖由苗栗縣環保局提供）

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