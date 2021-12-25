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    首頁　>　苗栗縣

    PO「幹掉徐耀昌這垃圾」 反坤輿自救會成員遭傳喚

    自救會獲悉苗栗縣政府近期將恢復坤輿試運轉，昨天表達抗爭到底的決心。（記者彭健禮攝）

    自救會獲悉苗栗縣政府近期將恢復坤輿試運轉，昨天表達抗爭到底的決心。（記者彭健禮攝）

    2021/12/25 17:57

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場引發居民反彈，組自救會抗爭近1年，自救會獲悉苗栗縣政府近期將恢復坤輿試運轉，昨天也表達抗爭到底的決心，未料，事後有自救會成員對於縣府所為，於臉書發文「除非有人可以犧牲自己幹掉徐耀昌這垃圾」，今天被檢警依涉犯恐嚇及妨害名譽罪通知到案說明。

    對此，自救會長陳清鑫呼籲也提醒自救會成員發言要理性，自救會也會請律師協助處理。

    坤輿公司申請在造橋鄉龍昇村設立一般事業廢棄物掩埋場，試運轉計畫於3月5日被苗栗縣政府中止，坤輿提出訴願，經環保署審議，於9月24日將縣府處分撤銷，要求縣府2個月內另為適法處分。

    環保署要求的期限將屆，反坤輿自救會獲悉苗縣府將同意恢復業者試運轉，還有消息傳出業者準備於環保局放行試運轉計畫當天，排除鄉親、快速進場，自救會昨天再為即將恢復試運轉計畫齊聚表達不滿，強調為了家園，會反抗到底。

    事後，有自救會成員於個人臉書發文「有幹部問我，難道沒有辦法阻止苗栗縣政府？我說除非有人可以犧牲自己幹掉徐耀昌這垃圾……」，轄區竹南警分局於獲報後，立即報請苗栗地檢署指揮，依檢察官指示依涉嫌恐嚇及妨害名譽罪，於今天下午發出傳喚通知書通知當事到案說明。

    警方說，對於民眾合法爭取權利都予以尊重、支持，但若有暴力及違法必依法偵辦，再次呼籲坤輿公司與陳抗團體都應保持理性，切勿以暴力或其他非法方式進行。

    自救會成員於臉書發文「除非有人可以犧牲自己幹掉徐耀昌這垃圾」，今天被檢警依涉犯恐嚇及妨害名譽罪通知到案說明。（記者彭健禮翻攝）

    自救會成員於臉書發文「除非有人可以犧牲自己幹掉徐耀昌這垃圾」，今天被檢警依涉犯恐嚇及妨害名譽罪通知到案說明。（記者彭健禮翻攝）

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