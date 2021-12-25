單親媽控「深耕計畫」對孩子不公 聯合大學：助學金與見習時數無對價

國立聯合大學。（資料照）

2021/12/25 17:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學「深耕計畫」，讓弱勢學生於校內行政、教學單位進行見習，並提供助學金，每月1萬元。新北市莊姓婦女向本報投訴，校方縱容見習時數不足或未到的學生，依舊領好領滿，相較她女兒認真見習，更顯不公，反映也未獲校方正面回應；對此，聯大表示，助學金與見習時數並沒有對價關係，莊女所述應係誤解，學校將會加強內部說明及宣導。

莊女是單親視障媽媽，女兒也領有身障手冊，目前就讀大三。莊女說，女兒在資源教室特教輔導員協助下申請「深耕計畫」見習，2年來都認真見習，每個月達見習上限32小時，每月領取補助1萬元。

但莊女說，女兒於今年升大三暑假前因學校防疫改採遠距課程回家，發現女兒生病暴瘦6公斤，詢問女兒得知其他參與計畫的學生常請假缺席，甚被要求額外從事不屬於書寫、行政等見習工作的打掃搬桌椅。

且莊女說，經她打聽，常請假的學生，每月所領助學金一樣不少，她認為不公不義，向校方反映，僅有消極回應，未見積極處理。此計畫經費，一半由教育部補助、一半由學校支付，校方如此縱容，有偽造、圖利、背信之嫌，也違背扶助弱勢學生之深耕計畫目的。

聯大回應，深耕計畫是依據計畫政策目標，按月提供申請該計畫的資源教室學生定額助學金，宗旨是藉由提供一定的誘因，增加弱勢學生參與，達成提高就業能力的目標，助學金與見習時數並沒有對價關係。

校方表示，已多次接獲莊女反映，每次都加以調查，但所得結果，與莊女的論述有別。且深耕計畫是由學生依自身課表，彈性安排，不一定都會參加同一見習，校方都是依法行政。另，莊女指述校方要求女兒額外打掃搬桌椅，應屬於活動場佈之類工作，絕非超過學生體力負荷之經常性勞動。

莊女向本報投訴，指聯大縱容見習時數不足或未到的學生，依舊領好領滿，相較她女兒認真見習，更顯不公。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法