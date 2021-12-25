觀光局力推16條自行車道 騎乘打卡還可以參加抽獎
〔記者黃美珠／峨眉報導〕推動自行車結合旅遊，交通部計畫在2024年以前投入28億打造25條親民、又具地方特色的多元自行車道，如今已率先完成16條。可上山、近海、或走訪田園、「森」呼吸，總共6種類型任君徜徉。今天由交通部部長王國材親自在新竹縣峨眉湖畔發佈，觀光局也趁勢推動「Go Bike TAIWAN」玩騎認證抽獎活動，預計明年1月3日開騎，4月30日以前完成者可抽獎，最大獎是現金3萬。
王國材說，交通部在2018年完成環島1號線跟25條環支線以後，2020年到2024年間，以環島路網為主幹路網，搭配國家風景區範圍，結合地方比較具特色的自行車路線，要再完成25條親民又有特色的多元自行車道。
其中2021年整合優化率先完成6大類型、16條路線。它們分別是：濱海型的北海岸、黃金山海、雲嘉南濱海之台江、東海岸路線。河岸型的宜蘭濱海蘭陽平原、大鵬彎路線。田園型的花東縱谷之田園風光、西拉雅之菱波官田、雲嘉南濱海線嘉義糖鐵、卦山三鐵。環山型的洄瀾曼波、花東縱谷之森林溫泉、獅頭山、日月潭。山岳型的茂林路線～高雄山城，以及離島型的澎湖路線～菊島。
王國材說，剛落幕的聯合國氣候變化大會（COP26）把淨（零）碳排當做是2050年全世界追求的目標。他認為自行車是淨碳排很重要的嘗試，也是1種旅遊的方式，可以跟觀光搭配，所以未來相關產業都可以動起來，透過自行車旅遊帶動幾日遊程在全台遍地開花，讓自行車當做是淨碳排的健康旅遊。
他也說，今年原就是該部推動的自行車旅遊年，只是因疫情導致很多活動都停下來。不過他宣布明年繼續是「自行車旅遊年」，希望前述到2024年計畫截止前，大家能多多去體會前述16條車道深度體驗台灣，且只要發現車道有任何問題就儘速反映，讓他們有機會改善。
觀光局長張錫聰說，配合上述16條車道的登場，該局將從明年1月3日到4月30日舉辦首波造勢活動~「Go Bike TAIWAN」玩騎認證。民眾騎乘前述任1自行車多元路線，利用交通部運輸研究所「環騎圓夢App」或其他可記錄移動路徑的App，把騎乘路徑紀錄軌跡上傳到個人臉書或Instagram，並標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」公開發布，之後在臨近的國家風景區旅遊服務中心交由服務人員確認，就可獲得該路線的專屬紀念認證勳章，並有機會抽中最高3萬元的現金獎、自行車以及知名運動用品店的禮物卡等好康。
今天的發布會由交通部長王國材主持，該部一級單位主管、觀光局長張錫聰、立法委員林為洲、台大先進公共運輸研究中心主任張學孔、自行車新文化基金會董事長劉麗珠、竹竹苗3個縣市政府的交旅、觀光或是城市行銷主管以及新竹縣峨眉鄉長王增忠、北埔鄉長莊明增等都在場見證，會後大家還先後跨上鐵馬繞騎峨眉湖一周，下午則跟竹竹苗地區的相關人士座談如何進一步推動自行車觀光。