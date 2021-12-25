觀光局力推16條自行車道 騎乘打卡還可以參加抽獎

交通部長王國材（前）率領眾人搶先試騎屬於環山型獅頭山線兼具湖光山色的峨眉湖環湖車道。（記者黃美珠攝）

2021/12/25 16:57

〔記者黃美珠／峨眉報導〕推動自行車結合旅遊，交通部計畫在2024年以前投入28億打造25條親民、又具地方特色的多元自行車道，如今已率先完成16條。可上山、近海、或走訪田園、「森」呼吸，總共6種類型任君徜徉。今天由交通部部長王國材親自在新竹縣峨眉湖畔發佈，觀光局也趁勢推動「Go Bike TAIWAN」玩騎認證抽獎活動，預計明年1月3日開騎，4月30日以前完成者可抽獎，最大獎是現金3萬。

王國材說，交通部在2018年完成環島1號線跟25條環支線以後，2020年到2024年間，以環島路網為主幹路網，搭配國家風景區範圍，結合地方比較具特色的自行車路線，要再完成25條親民又有特色的多元自行車道。

其中2021年整合優化率先完成6大類型、16條路線。它們分別是：濱海型的北海岸、黃金山海、雲嘉南濱海之台江、東海岸路線。河岸型的宜蘭濱海蘭陽平原、大鵬彎路線。田園型的花東縱谷之田園風光、西拉雅之菱波官田、雲嘉南濱海線嘉義糖鐵、卦山三鐵。環山型的洄瀾曼波、花東縱谷之森林溫泉、獅頭山、日月潭。山岳型的茂林路線～高雄山城，以及離島型的澎湖路線～菊島。

王國材說，剛落幕的聯合國氣候變化大會（COP26）把淨（零）碳排當做是2050年全世界追求的目標。他認為自行車是淨碳排很重要的嘗試，也是1種旅遊的方式，可以跟觀光搭配，所以未來相關產業都可以動起來，透過自行車旅遊帶動幾日遊程在全台遍地開花，讓自行車當做是淨碳排的健康旅遊。

他也說，今年原就是該部推動的自行車旅遊年，只是因疫情導致很多活動都停下來。不過他宣布明年繼續是「自行車旅遊年」，希望前述到2024年計畫截止前，大家能多多去體會前述16條車道深度體驗台灣，且只要發現車道有任何問題就儘速反映，讓他們有機會改善。

觀光局長張錫聰說，配合上述16條車道的登場，該局將從明年1月3日到4月30日舉辦首波造勢活動~「Go Bike TAIWAN」玩騎認證。民眾騎乘前述任1自行車多元路線，利用交通部運輸研究所「環騎圓夢App」或其他可記錄移動路徑的App，把騎乘路徑紀錄軌跡上傳到個人臉書或Instagram，並標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」公開發布，之後在臨近的國家風景區旅遊服務中心交由服務人員確認，就可獲得該路線的專屬紀念認證勳章，並有機會抽中最高3萬元的現金獎、自行車以及知名運動用品店的禮物卡等好康。

今天的發布會由交通部長王國材主持，該部一級單位主管、觀光局長張錫聰、立法委員林為洲、台大先進公共運輸研究中心主任張學孔、自行車新文化基金會董事長劉麗珠、竹竹苗3個縣市政府的交旅、觀光或是城市行銷主管以及新竹縣峨眉鄉長王增忠、北埔鄉長莊明增等都在場見證，會後大家還先後跨上鐵馬繞騎峨眉湖一周，下午則跟竹竹苗地區的相關人士座談如何進一步推動自行車觀光。

屬於環山型獅頭山線的峨眉湖自行車道，湖光山色兼具。（記者黃美珠攝）

交通部長王國材（第3排右5）腳踩「風火輪」率領大家替全台開放上路的16條多元自行車道造勢。（記者黃美珠攝）

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