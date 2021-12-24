苗栗市飄「雪」了 公所營造歡樂「銀色耶誕」 泡泡雪花飛舞

苗栗市公所與縣府耶誕樹同步點燈後，一朵朵泡泡雪花像柳絮般從舞台區飄向觀眾，在浪漫的粉紅色光環境和彩色雪球裝飾下市民廣場化身為夢幻場景，讓現場民眾興奮不已，紛紛拍照紀錄苗栗市降下的第一場「雪」。 （記者彭健禮攝）

2021/12/24 22:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所迎接2021耶誕，在市民廣場打造8米高的浪漫歐式耶誕主燈及環境佈置，今晚與縣府耶誕樹同步點燈後，一朵朵的泡泡雪花像柳絮般從舞台區飄向觀眾，在浪漫的粉紅色光環境和彩色雪球裝飾下市民廣場化身為夢幻場景，讓現場民眾興奮不已，紛紛拍照紀錄苗栗市降下的第一場「雪」。

晚會上，市長邱鎮軍和代表會主席楊喬安也變身為超級馬力歐兄妹，和參加變裝派對的大小朋友同歡。

邱鎮軍表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已經2年了，這段防疫期間，大家精神緊繃，心情鬱悶，適逢耶誕節，趁著這個充滿祝福的節日舉辦歡樂派對，和市民共同慶祝耶誕佳節，一起迎接新年的到來，並祈求國泰民安，疫情早日退散。

除了變裝派對，還有展夢圓藝術舞蹈團、姍姍舞韻坊、苗栗市客家兒童合唱團和懷舊樂團帶來的耶誕應景歌舞，氣氛熱絡。

市公所表示，25日下午則有甜心爵士鼓女孩-謝宇涵、米爾可小丑互動魔術秀、心晴歌手Bryant等精彩好看的街頭藝人表演及匯集苗栗人氣商店的耶誕市集，下午5點起到10點，每個整點推出10分鐘的飄雪秀，歡迎大家到市民廣場賞雪，一起來拍網美照。

苗栗市公所與縣府耶誕樹同步點燈後，一朵朵泡泡雪花像柳絮般從舞台區飄向觀眾，在浪漫的粉紅色光環境和彩色雪球裝飾下市民廣場化身為夢幻場景，讓現場民眾興奮不已，紛紛拍照紀錄苗栗市降下的第一場「雪」。 （記者彭健禮攝）

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