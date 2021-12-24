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    首頁　>　苗栗縣

    天冷就是要泡湯！苗縣府推優惠 還有泡腳、煮蛋新公設

    泰雅文物館新設溫泉煮蛋池。（記者彭健禮攝）

    泰雅文物館新設溫泉煮蛋池。（記者彭健禮攝）

    2021/12/24 12:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安溫泉有百年歷史，碳酸氫鈉的泉質，洗後皮膚光滑，素有「美人湯」之稱，去年獲交通部觀光局舉辦全台溫泉區票選中部第1名。隨著氣溫下降，又到泡湯時節，苗栗縣政府今天在泰安鄉泰雅文物館行銷縣內溫泉，推出多項泡湯優惠，並啟用泰雅文物館的新泡腳池、溫泉煮蛋池設施。

    縣府文化觀光局長林彥甫表示，迎接耶誕、元旦、農曆新年及寒假等假期到來，縣府於25日到明年1月28日舉辦「望山乘風湯旅．找尋100個幸福泡湯故事」活動，期間到泰安溫泉區合法旅宿泡湯、用餐或住宿，掃描店家立牌QR-code上傳泡湯心情圖文於「苗栗玩透透」臉書活動專區，有機會抽中100張泡湯券。

    林彥甫說，明年2月12日至4月3日接續舉辦「金泉泰安．湯旅苗栗集章趣」，遊客於合法旅宿消費滿額集滿3個章就有機會抽iPhone 13手機、蜜月套房住宿券、雙人湯屋券及雙人大眾泡湯券等豐富好禮，活動詳情可上網搜尋「苗栗文化觀光旅遊網」查詢。

    縣長徐耀昌指出，縣內溫泉除泰安，還有南庄、大湖及苑裡鎮等鄰近鄉鎮，為提供多元舒適的溫泉會館供遊客選擇，民眾於25日至明年1月7日至縣內合法溫泉旅宿業者，大眾池泡湯優惠最低平日5折起，還有湯屋不分平假日折價百元優惠，歡迎全國遊客到苗栗「泡好湯、品美食」。

    此外，縣府也針對泰雅文物館休憩設施進行環境改造，優化原有泡腳池並新設溫泉煮蛋池，今天一併啟用，打造觀光新亮點。

    泰雅文物館泡腳池。（記者彭健禮攝）

    泰雅文物館泡腳池。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣政府在泰安鄉泰雅文物館行銷縣內溫泉，推出多項泡湯優惠。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣政府在泰安鄉泰雅文物館行銷縣內溫泉，推出多項泡湯優惠。（記者彭健禮攝）

    泰雅文物館原有泡腳池優化並新設溫泉煮蛋池啟用，打造觀光新亮點。（記者彭健禮攝）

    泰雅文物館原有泡腳池優化並新設溫泉煮蛋池啟用，打造觀光新亮點。（記者彭健禮攝）

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