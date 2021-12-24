小豬嘜走！交流道前亂竄 警「圍捕」就逮

3名警力與苗栗縣動物保護防疫所人員合力「圍捕」，費了1小時，終於將小豬「壓制」。 （圖由警方提供）

2021/12/24 08:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路與國道3號香山交流道路口，日前出現一頭小豬逛大街，影響交通安全，警方獲報派遣3名警力前往並與苗栗縣動物保護防疫所人員合力「圍捕」，費了1小時，終於將小豬「壓制」，由動保所人員帶回。

這起事件發生在19日下午3點許，竹南警分局接獲民眾報案稱，竹南鎮公義路與國3香山交流道路口附近有1頭小豬逛大街，影響交通安全，十分危險，派遣大同派出所警員郭家羽與竹南派出所警員陳彥儒、楊翊姍到場處理。

3警到場，發現是一頭黑色小豬，研判可能是從載運車輛上掉下或附近飼養戶脫逃，因深怕小豬亂竄釀成交通事故，影響用路人安全，員警試圖圍捕小豬，起先將小豬困進道路分隔島中植栽內，再上前徒手逮豬，未料小豬左閃右避迅速遁逃，最後跑到交流道旁下坡草叢處，3名員警散開於四周警戒，等候動物保護防疫所派員到場協助。

動物保護防疫所人員到場後，持捕狗網要捕捉小豬，但也被多次突破重圍脫逃，員警遂也持捕獸繩以分散合擊戰術，加入展開圍捕，與小豬纏鬥1個小時多後，陳員伺機靠近小豬，拿起捕獸繩，以迅雷不及掩耳的速度，套住小豬身體，成功將小豬壓制逮捕，交由動保所人員帶回。

經員警檢視小豬並無外傷，身上也無標示，調閱監視器也無法判定小豬是從載運途中逃脫或是飼養戶走失，倘若小豬是被載運過程中掉落，依道路交通管理處罰條例，可罰3千元1萬8千元。此外，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，也可罰3百元到6百元，提醒民眾載運貨物務必穩妥後再上路，以免造成交通危害。

3名警力與苗栗縣動物保護防疫所人員合力「圍捕」，費了1小時，終於將小豬「壓制」。 （圖由警方提供）

3名警力與苗栗縣動物保護防疫所人員合力「圍捕」，費了1小時，終於將小豬「壓制」。 （圖由警方提供）

3名警力與苗栗縣動物保護防疫所人員合力「圍捕」，費了1小時，終於將小豬「壓制」。 （圖由警方提供）

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