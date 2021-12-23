公館街頭新亮點 稻草跨年祈福耶誕樹亮到元宵節

公館鄉農會前的「稻草跨年祈福耶誕樹」，前晚點燈，成為公館街頭新的亮點，將於每晚6點亮到10點，預計持續到明年元宵節。（圖由縣府提供）

2021/12/23 16:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉農會去年打造「福菜、花田、堆稈棚」農業跨年嘉年華系列活動，廣受好評成為過節新興景點，今年延續熱潮辦理，昨晚點亮鄉農會前的「稻草跨年祈福耶誕樹」為活動揭開序幕，成為公館街頭新的亮點，將於每晚6點亮到10點，預計持續到明年元宵節。

公館鄉農會利用稻草編織與竹編藝術結合打造「稻草跨年祈福耶誕樹」，其中稻草編織利用全台僅存的一家稻草織廠「喜妹娜哇」所生產外銷日本的注連繩，象徵吉祥與祝福，另以竹子代表步步高升，高風亮節之意。

副縣長鄧桂菊、鄉長曾美露、代表會主席劉冠霆、副主席湛炎慶、公館鄉農會理事長林乾銘、常務監事江建溪、總幹事古雪雲及地方人士共同點亮創意耶誕樹，祈求風調雨順，國泰民安，疫情盡快過去，農產品豐年滿作，農民大賺錢。

古雪雲表示，公館鄉農會規劃農業跨年嘉年華系列活動，已在新東大橋與客屬大橋間16公頃稻田灑下向日葵、大波斯菊、黃波斯菊種子，打造屬於公館的「花田一路」，花田美景預計將於明年1月中陸續綻放，屆時結合特色館的隘寮下奉茶亭及苗栗縣農會的社區小舖，提供豐富多元的農村嘉年華活動。

公館鄉農會前的「稻草跨年祈福耶誕樹」，前晚點燈，成為公館街頭新的亮點，將於每晚6點亮到10點，預計持續到明年元宵節。（圖由縣府提供）

公館鄉農會前的「稻草跨年祈福耶誕樹」，前晚點燈，成為公館街頭新的亮點，將於每晚6點亮到10點，預計持續到明年元宵節。（圖由縣府提供）

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