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    首頁　>　苗栗縣

    徐耀昌就職7週年向苗栗鄉親報告 招商破兆創造3.6萬個就業機會

    苗栗縣長徐耀昌（左四）就職7週年，向鄉親報告施政成果，其中招商已破兆，創造就業機會。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長徐耀昌（左四）就職7週年，向鄉親報告施政成果，其中招商已破兆，創造就業機會。（記者張勳騰攝）

    2021/12/23 15:47

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌就職7週年，今天向鄉親報告施政成果，並表揚縣內社會傑出人士及企業；徐耀昌指出，他上任後積極招商投資，總投資金額高達1兆88億元，創造超過3萬6千個就業機會，未來，縣府團隊將全力以赴，推動五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區等重大建設，為縣政發展注入更多動能，讓苗栗變得更不一樣。

    徐耀昌向鄉親施政報告記者會，今天在苗縣府第一辦公大樓大廳舉辦，各局處規劃縣政成果展，展現各項政策及施政成果。包括國民黨秘書長黃健庭、立委徐志榮、縣議長鍾東錦及20多位縣議員、鄉鎮市長、村里長及醫院、金融機構、工商企業、機關、勞工、觀光團體、協會等人與會，見證7年來苗縣府團隊的推動縣政成果。會中也並頒發獎表揚36位社會傑出貢獻人士或企業。

    徐耀昌說明施政成果時，細數7年來在交通道路設、文化觀光、醫療、社會福利及等政績；徐耀昌指出，截至目前，苗栗縣招商金額高達1兆88億元，創造超過3萬6千個工作機會，感謝各企業與廠商持續加碼投資苗栗，一再擴建廠房，相信下一個兆元目標指日可待。

    徐耀昌強調，未來縣府團隊持續全力以赴，推動「五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區」、增設「造橋交流道」、「頭份第二交流道」；興建「雪霸國家公園至雪見道路未完成路段」、「頭份市戶政事務所」、「縣立總圖書館」改建，及「警察局辦公廳舍原地重建」；打造「明德水庫自行車專用道」、「明德水庫重點景區遊憩廊帶」，並推動「三義舊山線鐵道自行車延伸至台中」等重大建設，並以鄉親的幸福為施政目標，在逆境中創造苗栗價值。

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