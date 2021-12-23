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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗坤輿掩埋場恢復試運轉在即 自救會長爆「四海幫兄弟找上門」

    苗栗縣坤輿掩埋場恢復試運轉在即，自救會齊聚廠區門口強調會反抗到底。 （記者彭健禮攝）

    苗栗縣坤輿掩埋場恢復試運轉在即，自救會齊聚廠區門口強調會反抗到底。 （記者彭健禮攝）

    2021/12/23 15:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府中止坤輿廢棄物掩埋場試運轉計畫的處分，被環保署認定違法而撤銷，並要求苗縣府於2個月內重作適法性處分。反坤輿自救會今表示，如今期限將屆，已獲悉縣府將同意恢復業者試運轉，並有消息傳出業者準備於環保局放行試運轉計畫當天，排除鄉親、快速進場，但自救會強調「反抗到底！」

    對此，環保局表示，行政機關必須依法行政，按照訴願法規定，訴願之決定確定後，有拘束各機關之效力，且行政機關重為處分，應依訴願決定意旨為之，也不能表示不服的意思。因此，只能回復原核准的試運轉計畫，但目前尚未做成正式之處分。

    反坤輿自救會於今年元旦起，在坤輿掩埋場門口埋鍋造飯近1年，今再為訴願決定的後續即將恢復試運轉計畫，齊聚表達不滿，縣議員宋國鼎、劉順松、陳光軒、曾玟學也出席力挺。

    自救會長陳清鑫指出，近月來，有自稱四海幫的道上兄弟，找上他家及自救會談條件，以換取放行坤輿進場；也有自稱顏清標的弟弟顏清山秘書也頻繁出入坤輿辦公室，似乎在謀劃什麼，鄉親都很害怕；但他強調，龍昇村是他的家鄉，他們所做都是為了後代子孫，絕對不會退。

    宋國鼎表示，縣府於3月宣布中止坤輿試運轉計畫，許多人認為是好消息，但他當時就擔心縣府環保局會在坤輿向環保署訴願的時候放棄抵抗，任由中止試營運計畫的行政處分被撤銷，結果成真，鄉親又得再一次出來抗爭。坤輿的興辦事業計畫與試運轉計畫，有太多讓人質疑之處，都希望縣府能說清楚、講明白。

    劉順松、陳光軒、曾玟學也都認為，廢棄物掩埋場施設攸關環境生活品質，縣長徐耀昌訴求打造「幸福苗栗」，如今造橋鄉親卻得一次又一次地為了家園持續抗爭，也要求縣府停止「假中止、真護航」。

    對於陳清鑫所述，竹南警方表示，接獲陳反映當下，警方即有介入了解，但未發現所稱幫派身分，也無違法事證。

    坤輿公司申請在造橋鄉龍昇村設立一般事業廢器物掩埋場，其試運轉計畫於今年3月5日被縣府中止，坤輿公司針對中止試運轉計畫提出訴願，經過環保署審議後，在今年9月24日將縣府處分撤銷，要求縣府2個月內另為適法處分之訴願決定。

    苗栗縣坤輿掩埋場恢復試運轉在即，自救會齊聚廠區門口強調會反抗到底。 （記者彭健禮攝）

    苗栗縣坤輿掩埋場恢復試運轉在即，自救會齊聚廠區門口強調會反抗到底。 （記者彭健禮攝）

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