搗破詐騙5300萬詐團 苗警翁紹程獲國家警光獎

竹南警分局巡佐（右）翁紹程榮獲「打擊詐欺類」優等獎，偕同妻子連袂出席，接受警政署長陳家欽（中）表揚。（圖由竹南警分局提供）

2021/12/23 08:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南警分局偵查隊巡佐翁紹程，負責反詐騙工作，偵辦搗破詐騙126人、詐騙金額5300萬餘元的詐騙集團，獲今年國家警光獎績優警察，昨天接受警政署長陳家欽表揚。

內政部警政署於22日下午，配合中華民國警察之友總會舉行「110年國家警光獎」頒獎典禮，全國個人組獲獎績優警察共計52位，翁紹程為其中之一，榮獲「打擊詐欺類」優等獎項，偕同妻子連袂出席表揚。

翁紹程從警30年，擔任各項警職均克盡職守、全力以赴，現負責反詐騙工作，偵破多件刑案，指導後進不遺餘力，曾透過165反詐騙資料庫分析，得知某詐騙集團以「假交友」及「假投資」等手法，成功詐騙被害人高達126人，詐騙金額5300餘萬元，影響社會治安甚鉅。

經報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，成功破獲該集團，並查扣作案用網卡、手機、筆記型電腦及211萬元等贓證物，績效卓著。

翁紹程為此次苗栗縣警察局唯一一位獲獎員警，局長周煥興也到場祝賀，肯定翁的付出與努力。

竹南警分局表示，翁巡佐認真盡責，表現優異，獲此獎項實至名歸，在此特別感謝翁巡佐為轄區地方治安奉獻，分局引以為傲，期許同仁以其為表率，竭盡所能打擊犯罪，為社會治安、交通全力以赴。

翁紹程（中）為此次苗栗縣警察局唯一一位獲獎員警，局長周煥興（左）也到場祝賀，肯定翁的付出與努力。 （圖由竹南警分局提供）

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