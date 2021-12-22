苗縣表揚繪圖等競賽得獎者 她把艾菲爾鐵塔倒置雞冠上奪優勝

三義高中多媒體設計科三年級學生彭郁晴（中），獲全國高級中等學校商業類學生技藝競賽「電腦繪圖」優勝，縣長徐耀昌（左2）接見表揚。（圖由縣府提供）

2021/12/22 16:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣各級學校和師生近期相繼於國際及全國性的繪畫、技藝、「金安獎」及「防災總動員」等多項競賽或評比，獲優秀成績，縣長徐耀昌今天接見表揚。其中，三義高中多媒體設計科三年級學生彭郁晴，參加全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，以「2024法國巴黎奧運吉祥物」的角色造型設計，從770位參賽選手中脫穎而出，榮獲競賽職種「電腦繪圖」的優勝殊榮，實屬不易。

彭郁晴當年以全校最高分進入三義高中多媒體設計科就讀，擁有天馬行空的無限想像，這次技藝競賽試題之一的「2024法國巴黎奧運吉祥物」角色造型設計，是一隻昂首挺立的公雞，她原本中規中矩的繪圖著，但畫到雞冠部份時，突然靈光乍現，想讓雞冠帶點法國風，於是將地標艾菲爾鐵塔倒置在雞冠上。

彭郁晴因競賽成績，為自己爭取到技優甄審等機會，她表示希望未能成為出色的動畫師。

此外，在第52屆世界兒童畫展，中正國小范睿恆、文苑國小陳佑丞、圳頭國小呂沛璇、致民國中張雅舒、興華高中國中部陳柏安、林宥妘及徐瑜均7人，獲得特優佳績。第14屆全國原住民兒童創作繪畫比賽，蓬萊國小潘冠語、僑育國小林宥廷及建國國小豆苡瑄3人，也獲特優殊榮。

另，交通部「金安獎」評比，縣府教育處、苗栗國中彭偉堯及大埔國小陳麗雪，分別獲評績優單位、績優導護老師及績優導護志工。教育部第9屆防災總動員暨防災校園大會師，苗栗縣再獲全國縣市政府活動推廣績優獎；獅潭國小、西湖國小瑞湖分校、文山國小及啟明國小，依序獲得進階推廣的營運深耕獎、績優、優選及佳作；公館國中、後龍及南埔國小，在基礎建置分別獲評績優、優選及佳作學校，入選學校有新隆國小、育英國小龍騰分校及後龍國中。

苗栗縣各級學校和師生近期相繼於國際及全國性的繪畫、技藝、「金安獎」及「防災總動員」等多項競賽或評比，獲優秀成績，縣長徐耀昌今天接見表揚。（圖由縣府提供）

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