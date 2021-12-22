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    首頁　>　苗栗縣

    「疫」波三折 竹南路邊停車收費再延3個月

    竹南鎮路邊停車收費路段的感應柱基座及所需電線、網路已拉設，但感應柱所需科技料件，因國外製造商受武漢肺炎疫情停工，影響交貨期程。（記者彭健禮攝）

    竹南鎮路邊停車收費路段的感應柱基座及所需電線、網路已拉設，但感應柱所需科技料件，因國外製造商受武漢肺炎疫情停工，影響交貨期程。（記者彭健禮攝）

    2021/12/22 12:08

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所籌畫路邊停車收費多年，今年7月順利發包委外，原定明年1月實施，採感應柱「智能計費」，但感應柱所需科技料件，因國外製造商受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停工，影響交貨期程，將再延3個月，於明年4月才會上路。

    竹南鎮受竹南科學園區帶動，人口逐年成長，於今年8月超越苗栗市，成為全縣人口第二多城鎮，僅次於頭份市。苗栗、頭份2市於數年前實施路邊停車收費，竹南鎮民也反映要跟進，解決市區停車一位難求的問題。

    鎮公所經多年籌畫，於今年7月順利發包委外，並配合竹南科技城象徵，於停車格設立感應柱，以「智能計費」替代人工開單，原定明年1月實施。未料，碰上疫情擾局，影響交貨期程。

    鎮公所表示，感應柱基座及所需電線、網路已拉設，但感應柱為廠商向馬來西亞製造商購買，受疫情影響，馬來西亞有封城防疫，製造商一度停工；公所依據行政院公共工程委員會因應疫情處理方式，同意廠商提請展延3個月，路邊停車收費於明年4月才會上路。

    鎮公所指出，停車收費路段為博愛街、中正路、延平路等市區道路路段，劃設380個汽車停車收費格，比照苗栗、頭份，每半小時10元，收費時段為上午8點到晚上8點，週六日仍要收費，僅農曆春節期間停收，可透過悠遊卡感應、手機APP及到四大超商的互動式資訊服務機台列印繳費單繳費。

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