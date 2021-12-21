三義舊車站南下候車亭重新彩繪 重溫農村舊時光

三義舊車站南下候車亭重彩繪，呈現以往農村舊時光。（記者蔡政岷攝）

2021/12/21 21:10

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉舊火車站於1995年功成身退，不過舊車站仍承載了不少鄉親以往的美好記憶。三義鄉公所近期邀請藝術家重新彩繪舊三義火車站南下候車亭，並以石虎擔任「站長」，期望讓鄉親重溫舊時光，也能讓遊客前往打卡，變成新亮點。

三義鄉公所指出，以往台13線三義鄉路段尚未完全貫通，不若目前便利，火車成為鄉親來往外地最重要的交通載具。往年常能見到不少鄉親拎著行李、或是被著包袱、手拿農產品到外地販賣，是相當珍貴的場景。

三義鄉公所為了重現，讓美好記憶能被保存並傳遞給後代，在舊三義火車站南下候車亭彩繪，還原原本三義舊車站的風貌，還有候車椅、火車等，栩栩如生。

另外，彩繪藝術家也把以往鄉親拎著菜籃到外地販賣賺錢養家、以及公事包象徵出外打拚的元素融入其中，並畫出保育類動物石虎擔任站長，傳遞出保育石虎的用心。

舊三義火車站為日式建築，1995年時因鐵路雙軌工程功成身退，被移往卓蘭鎮一處渡假村重組保存。

三義鄉民張先生說，近期見到彩繪後的舊候車亭，讓已經屆退的他回憶以前為了賺錢養家、搭火車南北奔波的日子，感覺相當親切。

三義鄉公所也期盼，三義鄉是苗縣重要風景區，鄉內擁有豐沛觀光資源如勝興車站、舊山線鐵道自行車等，之前建中國小彩繪階梯也引起關注，甚至吸引遊覽車載著前往打卡，希望三義舊車站南下候車亭也能發揮相關效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法