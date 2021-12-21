20年送出逾120萬個愛心餐盒 賴清德讚協和慈善「真的不簡單！」

賴清德（左二）替長輩代表打菜。（記者彭健禮攝）

2021/12/21 16:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣協和慈善基金會關懷弱勢，已送出超過120萬個愛心便當，餐盒堆疊高度達108座台北一○一，蔡英文總統也曾前往擔任打菜志工，基金會今天舉辦20週年慶祝活動，副總統賴清德也代表總統出席，他對基金會服務不輟的精神感到敬佩與感動，也期盼大家一起努力，讓資深國民得到良好的照顧。

協和慈善基金會於2001年創立起，送餐給地方獨居或弱勢老人，起初採外購，但為了讓長輩吃得更健康、更衛生，打造中央廚房為長輩烹膳，由志工將熱騰騰的便當專送到府，統計至今年9月，累計已送出122萬個愛心便當，餐盒堆疊高達108座台北一○一。總統蔡英文也曾於2013年擔任一日志工，與志工媽媽一起打菜、包裝愛心便當。

基金會今天在頭份國中活動中心舉辦20週年慶，除縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦等地方人士，賴清德、行政院政務顧問徐定禎、張輝雄，國家表演藝術中心董事長朱宗慶等也出席。

「真的不簡單！」賴清德致詞表示，基金會照顧長輩20年如一日，不畏風雨，也沒有受疫情影響，且每位受照顧的長輩都有專屬的菜單，由營養師根據身體狀況或本身所需要的不同營養來設計，讓長輩吃得健康美味。

賴清德也說，台灣老年人口愈來愈多，預期2025年將進入超高齡社會。對此，行政院已在今年修訂高齡社會白皮書，希望由政府結合社會各界，共同來因應這個問題。長照2.0就是希望能為老化的台灣社會及資深的國民提供良好的照顧，他也期盼未來大家能夠跟政府一起努力。

基金會董事長林光清說，感念父親與家鄉，成立基金會，宗旨敬老扶幼，行善像一場沒有終點的馬拉松，路途雖艱辛漫長，心靈卻是豐實快樂，也感謝一路相隨的志工媽媽們及眾多貴人相助。

賴清德、林光清、徐耀昌今也替長輩代表打菜，並表揚基金會志工。

協和慈善基金會20年來送出超過120萬個愛心餐盒，賴清德（左）盛讚「真的不簡單！」（記者彭健禮攝）

基金會董事長林光清、副總統賴清德、苗栗縣長徐耀昌（後排左起）依序替長輩代表打菜。（記者彭健禮攝）

基金會董事長林光清、副總統賴清德、苗栗縣長徐耀昌（前排左四起）與基金會志工合照。（記者彭健禮攝）

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