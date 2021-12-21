併要併的有尊嚴！徐耀昌再槓林智堅「勿留歷史惡名」

徐耀昌今早接受本報獨家訪問，徐強調，是林自己曾提把苗栗拆開「消滅式」的合併，讓他深感不以為然，並提醒林勿因此而留歷史惡名。（記者彭健禮攝）

2021/12/21 12:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大新竹合併議題近日話題再起，苗栗縣長徐耀昌昨天嗆新竹市長林智堅別染指苗栗，民進黨籍新竹市議員劉康彥指「竹竹苗併是徐耀昌與楊文科提出」，不解為何要說林智堅染指，反擊「不懂國王的邏輯」；徐耀昌今早接受本報獨家訪問，徐強調，是林自己曾提把苗栗拆開「消滅式」的合併，讓他深感不以為然，並提醒林勿因此而留歷史惡名。

國民黨籍新竹縣長楊文科、立委林為洲等藍營人士連月來主張「竹竹苗」合併。徐耀昌則曾對林智堅曾說過若要納入苗栗合併，建議以鄰近的苗栗竹南、頭份併入苗栗為主，表達不滿。

徐耀昌表示，新竹市長林智堅之前確實曾提到，苗栗的部分他願意吸收頭份與竹南，其他16個鄉鎮市併到台中，所以他就很不客氣地說「年紀輕輕、機關算盡」。並指，「這是我們苗栗的事情，你（林）不能用這種消滅式的口氣來對待苗栗，苗栗有得罪你嗎？」

「其實苗栗要不要併都不重要，要併要併的有尊嚴」，徐耀昌強調，因為竹竹苗是生命共同體、同一個生活圈，所以他認為竹竹苗合併，在生活習性、地緣及血緣上，都可以考量，最重要地是，地方自治的財政收支劃分法，沒有辦法解決的話，「竹竹苗合併」也是一個辦法。

不過，徐耀昌接著話鋒一轉再度劍指林智堅，強調「你（林）要併不併，跟我苗栗沒甚麼關係，我上面還有議會，還輪不到你下指導棋」，認為林先前的說法有點不當，最重要的，做任何事情一定要有配套措施，要想清楚，你看看，除了台北跟高雄，其他4個直轄市有它的功能在嗎？

他並舉桃園改制、台中縣市合併後，市政府還是在原本桃園、台中的市中心，其他偏鄉地區根本沒有實質的照顧到，最重要是要有配套措施，包括鄉鎮市長、代表，村里長，何去何從？這都是要考慮清楚的。

徐耀昌最後更說，「不是今天為個人一己之私，然後去做會讓人留下歷史惡名的事」，他覺得不宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法