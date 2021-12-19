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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗市國小生活客語團體賽 學生表演融入防疫觀念

    苗栗市文山國小四至六年級學生表演「市場買菜」，生動活潑的演出，博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

    苗栗市文山國小四至六年級學生表演「市場買菜」，生動活潑的演出，博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

    2021/12/19 15:47

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市國小生活客語團體競賽，今天舉行決賽，有8所14隊近百位小學生參賽，參賽學生口說流利客語，並融入客家俚語及防疫觀念，演出「市場買菜」等主題，相當精彩生動，比賽結果苗栗市新英國小及文山國小，分別獲得一至三年級及四至六年級組特優。

    苗栗市長邱鎮軍表示，苗栗市為客家文化重點發展區之一，今年更獲頒客委會「去年度推動客語為通行語執行成效」優等獎，為持續落實並推廣客語為通行語，今年的比賽期望順應情境式演說的趨勢，讓客語學習不僅只是文章的朗讀、背誦，而是能融入在日常生活當中，讓小朋友能夠自然而然地說客語，今年也鼓勵各校以同班級為單位組隊參賽，讓每一位小朋友都有機會參與，提升學生客語使用率。

    今天參賽各隊都有備而來，學生口說流利的客語，主題表演時，還融入日常生活中的客家俚語，文山國小演出時，還不忘叮嚀到市場要注意防疫，生動活潑的演出，博得滿堂彩。

    比賽結果，一至三年級組由參賽學校自由發揮，由新英國小獲得特優，優等啟文、文山國小，甲等大同、建功、文華、僑育、福星國小。

    四至六年級組則是針對市場買菜、家庭聚餐等情境進行生活客語會話，特優文山國小，優等大同、啟文國小，甲等建功、僑育、福星國小。

    苗栗市文山國小四至六年級學生表演「市場買菜」，演出將客語融入日常生活中，獲得特優獎。（記者張勳騰攝）

    苗栗市文山國小四至六年級學生表演「市場買菜」，演出將客語融入日常生活中，獲得特優獎。（記者張勳騰攝）

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